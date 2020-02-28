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28 февраля • обновлено в 11:32
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Украинец обнаружил самую счастливую страну в мире

Украинский путешественник Константин Симоненко, который официально посетил все страны мира, обнаружил самую счастливую страну – это Кирибати.

Об экзотичной поездке он отчитался в своем Facebook.

Кирибати – это маленькая страна, расположенная на атоллах в Океании.

Несмотря на то, что это одна из самых бедных стран мира с очень незначительным потоком туристов, местные жители, согласно опросам, чуть ли не самые счастливые люди на планете.

Все дело в том, что их запросы от жизни минимальны, а сама жизнь, несмотря на бедность, довольно комфортна.

На островах всегда тепло, вокруг сочная зелень и невероятной красоты океан.

Они носят мало одежды, пьют дешевое фиджийское пиво, свободное время проводят в гамаках.

Дома местные строят из фанеры, в домах даже не застеклены окна и уж тем более нет кондиционеров.

"По опросам на Кирибати живут самые счастливые люди. И это правда – они действительно счастливы. Ведь если все твои потребности это соломенная крыша над головой и гамак в тени, то и полностью удовлетворить их не составляет труда", - пишет путешественник.

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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ну всё, πсдец Кирибати. Щас ломанут туда все...
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