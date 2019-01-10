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Стало известно, куда исчез Алан Бадоев в день рождения

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10 января известный режиссер Алан Бадоев празднует свое 38-летие в Мексике, а отпуск проведет в джунглях Коста-Рики.

Соблюдая многолетнюю традицию, в начале января Алан Бадоев берет тайм-аут. На месяц-полтора режиссер отправляется "в тихую гавань" перед насыщенным годом, совмещая празднование дня рождения с отпуском в кругу близких друзей, передает его пресс-служба.

Стало известно, куда исчез Алан Бадоев в день рождения
Стало известно, куда исчез Алан Бадоев в день рождения

"И где я? Конечно же, улетаю. Куда? В Мексику! Каждый свой новый год я пытаюсь начать с путешествия и выбираю для этого места, в которых еще не был. Ведь это так важно, быть во власти приключений и чувствовать себя Колумбом, как минимум (улыбается). Для меня приключение – это то, без чего невозможна жизнь. Я безумно люблю путешествовать и безумно люблю видеть новых людей, знакомиться с ними. Мне кажется, это самое приятное, что может себе позволить человек", — комментирует Бадоев.

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Стало известно, куда исчез Алан Бадоев в день рождения
Стало известно, куда исчез Алан Бадоев в день рождения

10 января свой персональный Новый год именинник встречает в святыне цивилизации майя – на острове Юкатан.

В Канкуне режиссер пробудет около двух недель, после чего отправится в Гуанакасте (Коста-Рика) – тропический рай с нетронутой береговой линией, горными хребтами и поросшими зеленью вулканами.

Накануне поездки Бадоев навестил своих детей в Италии, где и встретил новогодние праздники.

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