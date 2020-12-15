Шри-Ланка открывает границы для украинских туристов: какие правила будут действовать

Уже с 26 декабря украинские туристы смогут посетить популярный курорт Шри-Ланку. Но при этом некоторые правила въезда и пребывания в стране изменятся.

Так, визу нужно будет открыть заранее с помощью сайта миграционной службы Шри-Ланки. А для регистрации необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Об этом сообщает издание Travel Off Path.

Затем после заселения в гостиницу туристам следует сделать повторный тест, стоимость которого составляет 45 долларов. Результаты придут на мобильный телефон.

Кроме того, на седьмой день отдыха в стране необходимо будет сдать третий ПЦР-тест. Если результат положительный, то украинцам придется самоизолироваться в отеле.

Стоит отметить, что туристы должны провести на Шри-Ланке минимум 14 дней. Добавим, что пока посещать экскурсионные объекты запрещено. Дата возобновления неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, на какие курорты можно полететь во время локдауна.