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"Сейчас он нас догонит": рыбаки сняли на видео смерч в Черном море и прославились в сети

1.8тЧитать новость на украинском

Рыбаки в Черном море сняли уникальное природное явление - сразу два смерча. Один из них находился всего в 500 метрах от мужчин.

Видео они опубликовали в интернете, и за несколько дней ролик стал хитом в сети.

Видео: Facebook/ТОК

Мужчины рыбачили в Черном море рядом с городом Геленджик (Россия). Сначала они заметили поблизости крупный смерч белого цвета. А потом, чуть дальше от них, образовался еще один, но уже меньшего размера.

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Рождение и смерть мощного торнадо в США: опубликовано видео

Природные явления продержались над водой 30 минут. В результате появления смерчей никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что США очевидцы зафиксировали на видео торнадо, который сформировался над пожаром и превратился в огненный смерч.

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