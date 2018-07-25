"Сейчас он нас догонит": рыбаки сняли на видео смерч в Черном море и прославились в сети

Рыбаки в Черном море сняли уникальное природное явление - сразу два смерча. Один из них находился всего в 500 метрах от мужчин.

Видео они опубликовали в интернете, и за несколько дней ролик стал хитом в сети.

Видео: Facebook/ТОК

Мужчины рыбачили в Черном море рядом с городом Геленджик (Россия). Сначала они заметили поблизости крупный смерч белого цвета. А потом, чуть дальше от них, образовался еще один, но уже меньшего размера.

Природные явления продержались над водой 30 минут. В результате появления смерчей никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что США очевидцы зафиксировали на видео торнадо, который сформировался над пожаром и превратился в огненный смерч.