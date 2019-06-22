Разворот в сторону Украины: Путин получил "пощещину" от Грузии

Грузинское правительство предложило заменить туристов из РФ украинскими после того, как российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

Владелец "ТиБиСи Холдинга" Мамука Хазарадзе объявил о готовности оплатить 10 чартерных рейсов для украинских туристов из Киева в Тбилиси. Об этом сообщает InfoResist.

Таким образом он решил поддержать туристическую отрасль, которая понесет потери из-за действий Путина.

Бизнесмен готов оплатить услуги авиакомпании "Айрзена" ("Грузинские авиалинии").

Владимир Путин

По данным Ассоциации туроператоров России, по состоянию на 21 июня, в Грузии может находиться около 5-7 тысяч туристов (тех, кто купил путевки).

Самостоятельных туристов, как минимум в два-три раза больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 21 июня, на фоне антироссийских протестов президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Документ опубликован на сайте Кремля. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, говорится в указе. После этого в Грузии ответили на подлость Путина.

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