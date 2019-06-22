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Разворот в сторону Украины: Путин получил "пощещину" от Грузии

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Грузинское правительство предложило заменить туристов из РФ украинскими после того, как российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

Владелец "ТиБиСи Холдинга" Мамука Хазарадзе объявил о готовности оплатить 10 чартерных рейсов для украинских туристов из Киева в Тбилиси. Об этом сообщает InfoResist.

Таким образом он решил поддержать туристическую отрасль, которая понесет потери из-за действий Путина.

Бизнесмен готов оплатить услуги авиакомпании "Айрзена" ("Грузинские авиалинии").

Владимир Путин

Владимир Путин

Новости
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По данным Ассоциации туроператоров России, по состоянию на 21 июня, в Грузии может находиться около 5-7 тысяч туристов (тех, кто купил путевки).

Самостоятельных туристов, как минимум в два-три раза больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 21 июня, на фоне антироссийских протестов президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Документ опубликован на сайте Кремля. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, говорится в указе. После этого в Грузии ответили на подлость Путина.

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Персона
Владимир Путин
Место
Грузия
Теги
политикатуризм
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ну если вы так грузинами побратались, то выдайте им наконец Саакашвили! Они уже сколько запросов отправляли, и нам это поможет если не точку, то запятую поставить в грузинском конфликте 2008 года.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Да флаг жовто- блакытный им в дупу! Дерзайте!!!
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Пощечина так пощечина, обоз опять снизу постучал
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