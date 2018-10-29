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Ракеты и статуи вождей: журналист снял фильм о реальной жизни Северной Кореи

1.8тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Бочкала отправился в Северную Корею под видом туриста и снял документальный фильм о жизни одной из самых закрытых стран в мире. Ему удалось побывать в местах, куда обычно не пускают иностранцев.

Вся лента снята на мобильный телефон. Видео журналист разместил на своем Youtube-канале. На свое путешествие Роман Бочкала потратил 2800$.

Ракеты и статуи вождей: журналист снял фильм о реальной жизни Северной Кореи
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Роман Бочкала пробыл в Северной Корее неделю. Все время его сопровождали два гида и водитель. Они выбирали маршрут путешествия и контролировали журналиста. В КНДР туристам запрещено общаться с местными жителями и снимать "лишнее".

Как ранее писал OBOZREVATEL, журналист Роман Бочкала опубликовал новые путевые заметки во время посещения одной из самых закрытых стран мира - КНДР.

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