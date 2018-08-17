Лучшие пляжи мира в 2018 году: где отдохнуть с комфортом

Эксперты Beach Inspector провели время на 1595 пляжах в 52 курортных регионах мира и рассказали, где путешественникам будет лучше всего.

Специалисты оценивали общее состояние пляжа, удобства, инфраструктуру, вид, который с него открывается, и его красоту, а также учитывали, насколько каждый пляж доступен и подходит для детей. Чтобы данные были более объективными и точными, эксперты общались с туристами, которые проводили на пляже долгое время, пишет 34travel.

Лучшие пляжи мира instagram.com/aga_szczepanska

По итогу лучшие пляжи наградили в категориях Wow, Party, Watersport, Ambience и Classic Holiday.

Wow – это пляжи, от одного взгляда на которые перехватывает дыхание. Побывать на таком – значит запомнить этот восхитительный опыт на всю жизнь.

instagram.com/keroberts93 Manda Bay, Кения

Победителями в этой категории стали:

1. Manda Bay, Кения

2. Diani Beach, Кения

3. Cala Mariolu, Сардиния, Италия

4. Playa de Cofete, Фуэртевентура, Испания

5. Pai Plong Beach, Таиланд

Party – пляжи для заядлых тусовщиков(-иц), которые готовы танцевать босиком на песке от заката до рассвета.

instagram.com/sintillatedubai Barasti Beach, Дубай, ОАЭ

В этой категории лучшими стали:

1. Barasti Beach, Дубай, ОАЭ

2. Playa de Palma, Майорка, Испания

3. Playa d'en Bossa, Ибица (Ивиса), Испания

4. Haad Yuan Beach, Пханган, Таиланд

5. Playa de Magaluf, Майорка, Испания

В категории Watersport пляжи разделили на три подкатегории: Surf, Kite Surf, Windsurf.

Лучшими стали соответственно: Bingin Beach, Бали, Индонезия; Le Morne Public Beach, Маврикий; Playa de Leocadio Machado, Тенерифе, Испания.

instagram.com/tucidide Bingin Beach, Бали, Индонезия

Ambience – пляжи, примечательные своей неповторимой атмосферой; аутентичность здесь идеально миксуется с комфортом.

instagram.com/marten_44 Cala Cap Falcó, Майорка, Испания

Лучшими среди них определены:

1. Cala Cap Falcó, Майорка, Испания

2. Than Sadet Beach, Пханган, Таиланд

3. Pingwe Beach, Занзибар

4. Kallithea Springs, Родос, Греция

5. Pink Beach, Ломбок, Индонезия

Classic Holiday – пляжи, которые подходят для классического пляжного отдыха: здесь отличная инфраструктура, очень хорошие условия для купания и впечатляющие окрестности.

Playa del Matorral, Фуэртевентура, Испания instagram.com/andrzejk1304

1. Playa del Matorral, Фуэртевентура, Испания

2. Playa de Alcúdia, Майорка, Испания

3. The Beach, Дубай, ОАЭ

4. Themenstrände Scharbeutz, Германия

5. Hörnum Oststrand, Германия

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где искать пляжи с самой чистой водой.