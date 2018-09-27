''Просто рай'': Монатик показал яркие фото из Италии

Популярный украинский певец Дима Монатик поделился яркими фотографиями из Италии. Музыкант отправился на озеро Комо, которое находится у подножья Альп.
Многие фоловеры предположили, что Монатик будет снимать там новый клип. Снимками он поделился на своей странице в Instagram.
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Каждый снимок Монатик сопроводил хештегом "зашивает душу".
Пользователи сети отметили, что озеро Комо - очень красивое место для отдыха.
Как ранее писал OBOZREVATEL, известный в Украине телеведущий Александр Педан поднялся на пик Альп - гору Монблан, которая является самой высокой точкой Европы.