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''Просто рай'': Монатик показал яркие фото из Италии

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Популярный украинский певец Дима Монатик поделился яркими фотографиями из Италии. Музыкант отправился на озеро Комо, которое находится у подножья Альп.

Многие фоловеры предположили, что Монатик будет снимать там новый клип. Снимками он поделился на своей странице в Instagram.

''Просто рай'': Монатик показал яркие фото из Италии
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Каждый снимок Монатик сопроводил хештегом "зашивает душу".

''Просто рай'': Монатик показал яркие фото из Италии
''Просто рай'': Монатик показал яркие фото из Италии

Пользователи сети отметили, что озеро Комо - очень красивое место для отдыха.

''Просто рай'': Монатик показал яркие фото из Италии
''Просто рай'': Монатик показал яркие фото из Италии
''Просто рай'': Монатик показал яркие фото из Италии

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный в Украине телеведущий Александр Педан поднялся на пик Альп - гору Монблан, которая является самой высокой точкой Европы.

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