Польша обновила правила въезда для украинцев

Польша обновила правила въезда для граждан Украины на свою территорию во время пандемии коронавируса.

Они вступят в силу с 28 декабря, сообщается на сайте украинского посольства в этой стране.

Новые правила касаются нескольких категорий граждан, в частности семей, родственников, лиц с правом на проживание, а также тех, кто едет на работу.

Так, с 28 декабря в Польшу смогут въехать граждане, которые:

являются супругами или детьми граждан Польши, или находятся под постоянной опекой граждан Польши;

имеют карту поляка;

имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

имеют право на выполнение работ на территории Польши на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Польша, выполняют работу на территории Польши или предоставляют документы, из которых следует, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;

получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) или являются лицами, сопровождающими учащихся;

является учеными, которые проводят исследования на территории Польши;

члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию;

являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

является моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, которые въезжают в Польшу, с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей;

являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

являются пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадает под запрет воздушного движения и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;

въезжают в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;

въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты) при наличии подтверждающих документов от организатора соревнований;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, представляет интерес для Польши, или является ее международным обязательствам;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;

являются иностранными предпринимателями и представителями иностранных субъектов предпринимательской деятельности, которые въезжают в Польшу в коммерческих целях, которые в ответ на ноту дипломатического учреждения соответствующей страны, получили согласие на въезд министра иностранных дел Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины 18 декабря включило Турцию в "красную" зону в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 в этой стране. Всего в список попали 47 стран, в том числе Сербия, Грузия, Хорватия, Литва и Люксембург.