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Ощущали даже страны-соседи: в Греции произошло мощное землетрясение

2.1тЧитать материал на украинском

В ночь на 26 октября у побережья Греции, которое пользуется популярностью у туристов со всего мира, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов.

Как пишет Channel News Asia, ощущались подземные вибрации даже в соседних странах.

Ощущали даже страны-соседи: в Греции произошло мощное землетрясение

Фото: grekomania.ru

"Эпицентр землетрясения находился в Ионическом море, примерно в 124 км к юго-западу от Патры на Пелопоннесе, на глубине около 16 километров", - отметили специалисты.

Вместе с жителями и гостями Греции землетрясение ощущалось в Ливии, Италии, Греции, Албании, Болгарии и Мальте. При этом сообщений об ущербе или жертвах не поступало, трое людей обратились в больницу. Двое из них получили легкие травмы.

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Позже СМИ также сообщили о повреждениях местного монастыря 15 века в районе Строфэйдса.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, древнейший город планеты ввел уникальную услугу для туристов, которая поможет путешественникам избегать очередей, получать скидки и бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Место
Греция
Объекты
туризмПутешествия по Европепутешествия новости
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