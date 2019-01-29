Невероятная Азия: где отдохнуть в 2019 году

По мнению многих экспертов в сфере туризма, Азия станет настоящим прорывом в сфере отдыха и развлечений в 2019 году. Путешественников со всего мира привлекает Азиатско-Тихоокеанский регион своими масштабными инфраструктурными проектами, культурой, низкими ценами и быстрым ростом воздушного сообщения.

Отметим, что в 2018 году туристический бизнес принес этому региону более 390 миллиардов долларов США. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о 10 ярких и интересных отелях, которые откроются в 2019 году.

pexels.com

Raffles Hotel, Сингапур

Отель Raffles Singapore вновь откроется в середине 2019 года после масштабной реконструкции. По прибытии всем гостям предоставляются круглосуточные услуги дворецкого и коктейль "Сингапурская петля", а Историческая галерея рассказывает о наследии отеля 1887 года.

Raffles Hotel

The Barracks Hotel, Сингапур

Здание отеля - это бывшая военная застава, построенная в 1904 году. Сейчас оно находится на реставрации.

Этот отель предлагает 40 номеров и люксов, которые обещают элегантный декор и роскошь пространства. Одной из ключевых особенностей является их бассейн, который расположен среди тихих садов.

The Barracks Hotel

Capella Bangkok, Бангкок

На берегу реки Чаупхрая разместился роскошный отель Capella Bangkok. Он будет открыт во втором квартале 2019 года. Здесь будет больше 100 номеров. Также в отеле будет работать один из известных шеф-поваров, удостоенный звезды Мишлен Мауро Колагреко. На самой территории Capella Bangkok создадут спа-салон Auriga площадью 9 000 кв. футов и бассейн.

Capella Bangkok

Rosewood Bangkok, Бангкок

Rosewood Bangkok расположен в самом сердце центрального делового района, среди посольств и высококлассных магазинов. Отель предлагает 159 номеров, среди которых Pool Sky Villas с большими террасами и частными небольшими бассейнами, три ресторана и бара, помещения для встреч и мероприятий и обширный спа-центр.

Rosewood Bangkok

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Бангкок

В третьем квартале 2019 года отель Four Seasons Bangkok на реке Чао Прайя должен начать принимать гостей. Отель позиционирует себя как городской курорт.

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River

Waldorf Astoria Maldives, Мальдивы

Вальдорф Астория Мальдивы - тропическое убежище из 121 просторной виллы, которые расположены на трех островах атолла Южный Мале. В каждой вилле есть пейзажный бассейн и потрясающий вид на океан. Этот отель уже открылся и в отличие от многих курортов на Мальдивах он находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Мале на яхте.

Waldorf Astoria Maldives

Lelewatu Sumba Island, Индонезия

Индонезийский остров Сумба не такой популярный, как Бали или Ломбок и поэтому он стал весьма популярным и привлекательным для путешественников высокого класса. Lelewatu Resort Sumba откроется в этом году. Всего в отеле будет 27 вилл, каждая из которых сделана из аутентичных местных материалов, изделий ручной работы и техники.

Lelewatu Sumba Island

Mandarin Oriental Wangfujing, Пекин

Известный бренд Mandarin Oriental собирается открыть свой первый отель в китайской столице в начале этого года. Он расположится на верхних этажах новой застройки WF Central, откуда открываются великолепные виды достопримечательностей города, включая Запретный город.

Mandarin Oriental Wangfujing

St. Regis, Гонконг

Первый бренд St. Regis, запущенный в Гонконге, расположен в оживленном городском районе Ван Чай должен открыться в середине 2019 года.

Одной из самых привлекательных достопримечательностей Сент-Реджиса станут виды на знаменитую гавань Виктория и залив Коулун. Здесь также есть бассейн, открытая терраса и бар St. Regis, где подают фирменную Кровавую Мэри, а услуги дворецкого отражают традиции, заложенные в первом отеле St. Regis, открывшемся в Нью-Йорке в 1904 году.

St. Regis

Hoshinoya Guguan, Тайвань

Традиционная гостиница в стиле риокан на протяжении веков приветствовала японских путешественников, но Hoshinoya сделала себе имя, предлагая современное решение этих изящных вариантов размещения. Японский бренд собирается запустить свой первый тайваньский дом летом. Роскошный курорт горячих источников Хосинойя Гугуан расположен в долине, окруженной горами.

Сначала гостей проведут по бамбуковому лесу, прежде чем добраться до футуристической стойки регистрации и насладиться кухней, обслуживанием и местными элементами, которые определяют риокан.

Hoshinoya Guguan

The Chedi, Индия

Мумбаи - привлекательный и самый густонаселенный город Индии. Этот отель состоит из 312 номеров. Многие из них имеют вид на озеро Повай и городской пейзаж.

The Chedi

Как ранее писал OBOZREVATEL, американское издание The New York Times опубликовало список городов, которые необходимо посетить в 2019 году. Так, первое место в рейтинге заняло Пуэрто-Рико. На второй строчке оказался древний археологический комплекс Хампи в Индии, а третье место занял город Санта-Барбара, который находится в США.

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