Немецкий турист заблудился в Карпатах: спасатели озвучили детали

В Закарпатской области спасатели нашли гражданина Германии, который заблудился около Драгобрата.

По данным пресс-службы областного управления ГосЧС, мужчину обнаружили в удовлетворительном состоянии в районе долины Урда.

"Нашли. Одной из поисково-спасательных групп в 18:13 был найден гражданин Германии, который заблудился в Карпатах. Лыжника нашли в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района. Состояние здоровья туриста удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается", – сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что туриста отправят к населенному пункту только утром, 25 января. Объясняется это плохой видимостью и значительной лавинной опасностью в горах. Гражданина Германии разместили в домике лесников.

Стоит отметить, что на протяжении 23-25 января в Карпатах шел сильный снегопад, из-за чего была плохая видимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января в Карпатах заблудились две группы туристов. В первой погиб один человек, во второй – пропал безвести киевлянин.

Только через три дня он впервые вышел на связь. Спасателям удалось найти пропавшего туриста только 10 января.

Также стало известно, что в горах пропала мать с дочерью, которые не выходили на связь с 9 января.

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