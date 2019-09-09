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9 сентября • обновлено в 11:24
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На курорте в Украине обнаружили серьезную опасность для туристов: видео

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На известном курорте Азовского моря — поселке Чкалово происходят обвалы глиняных круч.

Берег постоянно уменьшается на 2-3 метра. Мелитопольский блогер Дмитрий Антифеев опубликовал видео, на котором показан масштаб ЧП.

На курорте в Украине обнаружили серьезную опасность для туристов: видео

Скриншот из видео

Новости
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Пляжи в поселке не приспособлены для отдыха, поскольку море вплотную подходит к глиняной круче. Берег постоянно обваливается.

Как ранее писал OBOZREVATEL, курортный поселок Кирилловка в Запорожской области накрыл мощный шторм, в результате которого море затопило все пляжи. Из-за стихии с пляжей практически пропали отдыхающие, несмотря на то, что вода все еще теплая – около +24. Образованию волн способствовал также и сильный восточный ветер, который разгулялся на курорте.

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Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Видео не досмотрел,надеюсь,не Крымский мост обвинили?
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