На известный курорт надвигается тайфун: украинцев предупредили об опасности

Украинцев предупредили об осторожности в связи с приближением тропического шторма "Пабук" и ухудшением погодных условий в южных регионах Таиланда, где ввели безвизовый режим для граждан Украины.

Об этом сообщил МИД Украины. Как ожидается, тропический шторм "Пабук" с 2 по 5 января затронет южные регионы Королевства Таиланд (провинции Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет).

Рамблер Таиланд

Здесь ожидаются сильный ветер, ливневые дожди, возможны наводнения, перебои с электро- и водоснабжением, нарушение работы транспорта.

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, отслеживать сообщения спасательных служб и местных властей, следить за новостями. В посольстве Украины в Таиланде открыта "горячая линия" +66 970 107 760. Также работает круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38−044−238−16−57.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября остров Ко Липе в Таиланде накрыли четыре устрашающие смерча.