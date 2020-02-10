Куда украинцы больше всего летали в 2019 году: любопытная статистика

В 2019 году украинцы путешествовали на самолетах почти в два раза больше чем в 2018 году.

Пограничники в украинских аэропортах зафиксировали 7,5 млн прилетов и вылетов, что на 3,5 млн больше, чем было в прошлом году, подвела итоги Государственная пограничная служба.

Значительный прирост был по множеству туристических направлений.

К примеру, больше путешественников стали ездить в традиционно популярные страны. Поток вырос в Египет на 36%, в Грузию на 23%, в Турцию на 21%.

pixabay.com

Еще более впечатляющие цифры на европейском направлении.

Чаще выбирать путешествия в Европу украинцев побуждает безвизовый режим и появление дешевые авиабилетов.

Так, число украинских путешественников в Германию выросло на 31%, в Италию на 26%, в Грецию на 46%, в Чехию на 38%, а в Португалию на 33%.

Приход в Украину новой крупной авиакомпании Qatar Airways показал серьезное увеличение потока и на этом направлении. Полетов в Катар стало на 37% больше.

Выгодные авиаперелеты из Украины в любую страну мира легко и быстро искать на aviasales.ua.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!