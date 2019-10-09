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9 октября • обновлено в 18:43
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Как сэкономить в путешествии: названы эффективные способы

1.6т Читать материал на украинском

Туристы рассказали о самых эффективных способах сделать путешествие дешевле. Так, например, экономить позволяет оплата отеля сразу после бронирования, а не при заселении.

Эксперты опросили больше тысячи путешественников, сообщает OneTwoTrip.

Как сэкономить в путешествии: названы эффективные способы
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Если оплачивать отель сразу после бронирования, иногда удается выиграть за счет колебаний курса валюты. Об этом знают 65% путешественников, и у 48% из них получается таким образом снять номер дешевле.

Как сэкономить в путешествии: названы эффективные способы

pexels.com

Авиабилеты иногда выгодно покупать во вторник: в среду авиакомпании и агентства корректируют цены с учетом изменения курса валют, и, если он растет, билеты автоматически дорожают.

Опытные путешественники часто бронируют отели с возможностью бесплатной отмены, а потом следят за стоимостью. Как только она снижается, они бронируют номер уже по выгодной цене.

Как сэкономить в путешествии: названы эффективные способы

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был составлен рейтинг самых дешевых для жизни городов, где первые места заняли пакистанские Равалпинди и Карачи.

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