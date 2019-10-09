Как сэкономить в путешествии: названы эффективные способы

Туристы рассказали о самых эффективных способах сделать путешествие дешевле. Так, например, экономить позволяет оплата отеля сразу после бронирования, а не при заселении.

Эксперты опросили больше тысячи путешественников, сообщает OneTwoTrip.

Если оплачивать отель сразу после бронирования, иногда удается выиграть за счет колебаний курса валюты. Об этом знают 65% путешественников, и у 48% из них получается таким образом снять номер дешевле.

pexels.com

Авиабилеты иногда выгодно покупать во вторник: в среду авиакомпании и агентства корректируют цены с учетом изменения курса валют, и, если он растет, билеты автоматически дорожают.

Опытные путешественники часто бронируют отели с возможностью бесплатной отмены, а потом следят за стоимостью. Как только она снижается, они бронируют номер уже по выгодной цене.

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был составлен рейтинг самых дешевых для жизни городов, где первые места заняли пакистанские Равалпинди и Карачи.

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