Голыми руками: сражение рыбачки и акулы попало на видео

Американка Лорен Биггерс выловила из океана двухметровую акулу. На то, чтобы вытащить ее на берег, у женщины ушло два часа.

Видео противостояния Биггерс и акулы опубликовал Fox News.

Лорен Биггерс и ее добыча Архив Лорен Биггерс

"Я думаю, что мне помогли занятия кроссфитом. Думаю, что без этого я не смогла бы вытащить акулу, которая весила больше меня, - сказала она, - Когда я наконец вытащила ее на берег, это было самое невероятное ощущение. Мысленно я все время задавалась вопросом, смогу ли я это сделать в одиночку. Но я хотела стать тем человеком, который сделает это".

Видео: Youtube/Ayon Dasgupta

Когда женщина подтянула акулу к берегу, вытащить ее на пляж ей помог ее супруг, который до этого находился в ресторане поблизости.

Архив Лорен Биггерс

Супруги сделали несколько фото, после чего отпустили свою добычу обратно в океан.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, модель стала жертвой разъяренной акулы, когда пыталась сделать яркое селфи.