Энергия камня и природы: ТОП-7 мест силы Украины и как добраться к ним

Местами силы называют те уголки планеты, где сосредоточены значимые для людей энергетические поля.
С давних времен и до сегодня люди верят, что эта энергия способна не только зарядить позитивом, придать духовной и физической силы, но еще и исчелит от различных недугов. Где находятся главные места силы Украины, рассказывает OBOZREVATEL.
1. Гора Тотоха
Где: с.Медвин, Богуславский район, Киевская область
Координаты: 49.366621, 30.794441
Гора Тотоха считается энергетическим центром Украины, куда съезжаются паломники со всей страны за исцелением и исполнением желаний.
Гора Тотоха
Instagram Натальи Володько
По данным украинских ученых, здесь образовался треугольник, попадая в который человек изабавляется от негативной энергии и напитывается невероятной силой. А согласно исследованиям NASA, данное место по своим особенностям не уступает Алтаю или Тибету.
Гора Тотоха
Instagram Алины Григорьевой
2. Писаный Камень
Где: с. Буковец, Верховинский район, Ивано-Франковская область
Координаты: 48.178831, 24.987935
Гора Писаный Камень считается одним из самых загадочных мест Прикарпатья. На ее вершине расположилась каменная глыба с 9 рукотоврными чашами, иероглифами и рисунками. Кто вырезал их на камнях, не известно, но, скорее всего, место использовалось для проведения ритуалов и обрядов. Утверждают, что все, кто побывал здесь, зарядятся позитивной энергией и им будет сопутствовать удача.
Писанный камень
pinterest.com
Высота горы – 1221 метров. Подъем на нее несложный и начинается с 800 метров, однако даже на оставшиеся 400 метров придется потратить от 3 до 5 часов. Но виды, открывающиеся во время подъема, того стоят!
3. Бакотский Свято-Михайловский монастырь
Где: с. Бакота, Каменец-Подольский район, Хмельницька область
Координаты: 48.586406, 26.998534
Скальный монастырь в селе Бакота производит очень сильное впечатление. Несмотря на то, что основная его часть была разрушена еще в начале 16 века, монастырь частично был восстановлен и на сегодняшний день является частью национального природного парка "Подольские Товтры".
shutterstock.com
Монастырь остается одним из самых посещаемых мест сил среди поломников и туристов. Сюда стоит приехать уже ради того, чтобы насладиться живописными видами Подолья.
shutterstock.com
4. Каменная Могила
Где: пгт. Мирное, Мелитопольский район, Запорожская область
Координаты: 46.950457, 35.470171
Каменная могила – один из национальных заповедников Украины, уникальный памятник геологии и археологии, представляющий собой нагромождение камней площадью около 30000м².
Каменная Могила, Запорожская область
Instagram Liosha_x256n
В гротах и пещерах этого песчанникового холма содержатся несколько тысяч петроглифов – наскальных рисунков, датируемых от эпохи позднего палеолита до средневековья. Считается, что центр холма излучает невероятную энергию, которая помогает человеку почувствовать прилив вдохновения и сил.
Каменная Могила, Запорожская область
Instagram Liosha_x256n
5. Скалы Довбуша
Где: с. Бубнище, Болеховский горсовет, Ивано-Франковская область
Координаты: 49.043502, 23.681656
"Скалы Довбуша" – ботанико-геоморфологический резерват, состоящий из каменных массивов и отдельно стоящих скал. Сюда приезжают, чтобы получить ответы на важные вопросы, а также за умиротворением и вдохновением.
Скалы Довбуша
Instagram Goverro
6. Скальный монастырь, Монастырок
Где: с.Монастырок, Борщевский район, Тернопольская область
Координаты: 48.731378, 25.854530
Этот небольшой монастырь находится в красивом селе Монастырок, удаленном от цивилизации. Раньше здесь селились монахи и священники, чтобы набраться сил и впоследствие лечить людей. Сегодня верующие едут сюда помолиться и очистить душу.
Кроме того, поверье гласит, что это место помогает в поиске второй половинки и обретении семейного счастья.
Скальный монастырь, Монастырок
ukraineinsideout.com
7. Чертов Камень
Где: с.Подкамень, Бродовский район, Львовская область
Координаты: 49.947010, 25.331219
Внушительный по своим размерам камень (17 метров в высоту и 10 метров в ширину) находится на вершине высокой горы. Как именнно он туда попал и в чем его предназначение, до сих пор неизвестно. Поскольку камень сделан из кварцевых песчанников, люди верят, что он излучает сильную энергию.
Чертов камень
Instagram HeLgA
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