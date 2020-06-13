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13 июня • обновлено в 15:10
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Энергия камня и природы: ТОП-7 мест силы Украины и как добраться к ним

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Местами силы называют те уголки планеты, где сосредоточены значимые для людей энергетические поля.

С давних времен и до сегодня люди верят, что эта энергия способна не только зарядить позитивом, придать духовной и физической силы, но еще и исчелит от различных недугов. Где находятся главные места силы Украины, рассказывает OBOZREVATEL.

1. Гора Тотоха

Где: с.Медвин, Богуславский район, Киевская область

Координаты: 49.366621, 30.794441

Гора Тотоха считается энергетическим центром Украины, куда съезжаются паломники со всей страны за исцелением и исполнением желаний.

Гора Тотоха

Гора Тотоха

Instagram Натальи Володько

По данным украинских ученых, здесь образовался треугольник, попадая в который человек изабавляется от негативной энергии и напитывается невероятной силой. А согласно исследованиям NASA, данное место по своим особенностям не уступает Алтаю или Тибету.

Гора Тотоха

Гора Тотоха

Instagram Алины Григорьевой

2. Писаный Камень

Где: с. Буковец, Верховинский район, Ивано-Франковская область

Координаты: 48.178831, 24.987935

Гора Писаный Камень считается одним из самых загадочных мест Прикарпатья. На ее вершине расположилась каменная глыба с 9 рукотоврными чашами, иероглифами и рисунками. Кто вырезал их на камнях, не известно, но, скорее всего, место использовалось для проведения ритуалов и обрядов. Утверждают, что все, кто побывал здесь, зарядятся позитивной энергией и им будет сопутствовать удача.

Писанный камень

Писанный камень

pinterest.com

Высота горы – 1221 метров. Подъем на нее несложный и начинается с 800 метров, однако даже на оставшиеся 400 метров придется потратить от 3 до 5 часов. Но виды, открывающиеся во время подъема, того стоят!

3. Бакотский Свято-Михайловский монастырь

Где: с. Бакота, Каменец-Подольский район, Хмельницька область

Координаты: 48.586406, 26.998534

Скальный монастырь в селе Бакота производит очень сильное впечатление. Несмотря на то, что основная его часть была разрушена еще в начале 16 века, монастырь частично был восстановлен и на сегодняшний день является частью национального природного парка "Подольские Товтры".

Энергия камня и природы: ТОП-7 мест силы Украины и как добраться к ним

shutterstock.com

Монастырь остается одним из самых посещаемых мест сил среди поломников и туристов. Сюда стоит приехать уже ради того, чтобы насладиться живописными видами Подолья.

Энергия камня и природы: ТОП-7 мест силы Украины и как добраться к ним

shutterstock.com

4. Каменная Могила

Где: пгт. Мирное, Мелитопольский район, Запорожская область

Координаты: 46.950457, 35.470171

Каменная могила – один из национальных заповедников Украины, уникальный памятник геологии и археологии, представляющий собой нагромождение камней площадью около 30000м².

Каменная Могила, Запорожская область

Каменная Могила, Запорожская область

Instagram Liosha_x256n

В гротах и пещерах этого песчанникового холма содержатся несколько тысяч петроглифов – наскальных рисунков, датируемых от эпохи позднего палеолита до средневековья. Считается, что центр холма излучает невероятную энергию, которая помогает человеку почувствовать прилив вдохновения и сил.

Каменная Могила, Запорожская область

Каменная Могила, Запорожская область

Instagram Liosha_x256n

5. Скалы Довбуша

Где: с. Бубнище, Болеховский горсовет, Ивано-Франковская область

Координаты: 49.043502, 23.681656

"Скалы Довбуша" – ботанико-геоморфологический резерват, состоящий из каменных массивов и отдельно стоящих скал. Сюда приезжают, чтобы получить ответы на важные вопросы, а также за умиротворением и вдохновением.

Скалы Довбуша

Скалы Довбуша

Instagram Goverro

6. Скальный монастырь, Монастырок

Где: с.Монастырок, Борщевский район, Тернопольская область

Координаты: 48.731378, 25.854530

Этот небольшой монастырь находится в красивом селе Монастырок, удаленном от цивилизации. Раньше здесь селились монахи и священники, чтобы набраться сил и впоследствие лечить людей. Сегодня верующие едут сюда помолиться и очистить душу.

Кроме того, поверье гласит, что это место помогает в поиске второй половинки и обретении семейного счастья.

Скальный монастырь, Монастырок

Скальный монастырь, Монастырок

ukraineinsideout.com

7. Чертов Камень

Где: с.Подкамень, Бродовский район, Львовская область

Координаты: 49.947010, 25.331219

Внушительный по своим размерам камень (17 метров в высоту и 10 метров в ширину) находится на вершине высокой горы. Как именнно он туда попал и в чем его предназначение, до сих пор неизвестно. Поскольку камень сделан из кварцевых песчанников, люди верят, что он излучает сильную энергию.

Чертов камень

Чертов камень

Instagram HeLgA

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда поехать в отпуск в Украине после карантина.

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Автор
Евгения Синяк
Теги
отдых путешествия по Украине отпуск
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