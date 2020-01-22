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22 января • обновлено в 11:58
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В Индии нашли жуткое существо с "лицом Бога"

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В Нимодии, Раджастан, на северо-западе Индии, родилась коза с сильной мутацией, из-за чего некоторые жители начали ей поклоняться.

Ее лицо несколько похоже на человеческое, пишет Mirror.

Отмечается, что у животного редкий порок развития, при котором глазные яблоки частично сращены в одну глазницу, - циклопия. Хотя коза имеет оба глаза, на фото четко видно, что они сильно смещены к центру лица, что сильно отличает ее от других особей вида.

Некоторые жители провинциальной Нимодии увидели в мутации козы схожесть с Богом, ввиду чего начали поклоняться ему.

Смотрите, как она выглядит на фото:

В Индии нашли жуткое существо с "лицом Бога"

Напомним, ранее мы писали, какое ужасное существо плавало на затопленных улицах Австралии.

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