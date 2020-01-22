В Индии нашли жуткое существо с "лицом Бога"

В Нимодии, Раджастан, на северо-западе Индии, родилась коза с сильной мутацией, из-за чего некоторые жители начали ей поклоняться.
Ее лицо несколько похоже на человеческое, пишет Mirror.
Отмечается, что у животного редкий порок развития, при котором глазные яблоки частично сращены в одну глазницу, - циклопия. Хотя коза имеет оба глаза, на фото четко видно, что они сильно смещены к центру лица, что сильно отличает ее от других особей вида.
Некоторые жители провинциальной Нимодии увидели в мутации козы схожесть с Богом, ввиду чего начали поклоняться ему.
Смотрите, как она выглядит на фото:
Напомним, ранее мы писали, какое ужасное существо плавало на затопленных улицах Австралии.
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