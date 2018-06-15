Страны для вегетарианцев: назван топ-10

Британский ресурс The Eco составил список лучших стран для вегетарианцев, который возглавила Швейцария.
Как отмечает Independent, исследование проводили в 26 странах Европы. Они были ранжированы по нескольким критериям - по количеству вегетарианских ресторанов на 100 000 человек, ежегодному потреблению мяса в расчете на одного человека и средней цене 1 кг мяса в каждой стране.
Лидерство Швейцарии в рейтинге эксперты объясняют тем, что первый в мире веганский ресторан Hiltl открылся именно в этой стране еще в далеком 1898 году. Мясо в Швейцарии - самое дорогое в Европе (около 870 грн за килограмм), что снижает стимул к его потреблению.
По оценкам экспертов, почти половина 15-34-летних в стране полностью прекратили есть мясо или значительно ограничили его количество в рационе.
10 лучших мест для вегетарианцев в Европе
1. Швейцария
2. Финляндия
3. Норвегия
4. Швеция
5. Великобритания
6. Бельгия
7. Венгрия
8. Италия
9. Эстония
10. Ирландия
10 худших мест для вегетарианцев в Европе
1. Португалия
2. Дания
3. Литва
4. Россия
5. Греция
6. Хорватия
7. Украина
8. Франция
9. Болгария
10. Польша
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