Страны для вегетарианцев: назван топ-10

Британский ресурс The Eco составил список лучших стран для вегетарианцев, который возглавила Швейцария.

Как отмечает Independent, исследование проводили в 26 странах Европы. Они были ранжированы по нескольким критериям - по количеству вегетарианских ресторанов на 100 000 человек, ежегодному потреблению мяса в расчете на одного человека и средней цене 1 кг мяса в каждой стране.

Лидерство Швейцарии в рейтинге эксперты объясняют тем, что первый в мире веганский ресторан Hiltl открылся именно в этой стране еще в далеком 1898 году. Мясо в Швейцарии - самое дорогое в Европе (около 870 грн за килограмм), что снижает стимул к его потреблению.

По оценкам экспертов, почти половина 15-34-летних в стране полностью прекратили есть мясо или значительно ограничили его количество в рационе.

10 лучших мест для вегетарианцев в Европе

1. Швейцария

2. Финляндия

3. Норвегия

4. Швеция

5. Великобритания

6. Бельгия

7. Венгрия

8. Италия

9. Эстония

10. Ирландия

10 худших мест для вегетарианцев в Европе

1. Португалия

2. Дания

3. Литва

4. Россия

5. Греция

6. Хорватия

7. Украина

8. Франция

9. Болгария

10. Польша

Как сообщал OBOZREVATEL, на Эвересте откроют уникальный ресторан.