Никаких маек и шортов: в Дагестане ввели антиразвратный дресс-код на пляжах

В Дагестане ввели дресс-код на пляжах. Delfi

На пляжах в Республике Дагестан появились таблички, где туристам рекомендуют соблюдать антиразвратный дресс-код: никаких маек, купальников и шортов.

Министерство туризма таким образом хочет прекратить "разврат на пляжах" в регионе, пишет "КП" в Telegram-канале (фото смотрите ниже).

Председатель муфтията РД Шамиль Алиханов призвал отдыхающих учитывать ментальность дагестанцев и попросил относиться друг к другу с уважением.

В Дагестане ввели антирозпусний дресс-код на пляжах Telegram канал KP.RU

"Местные делятся на два лагеря: ревнители традиций требуют соблюдения дагестанских обычаев, более либеральная и немногочисленная часть считает, что не стоит смущать туристов. Они все же деньги привозят", – отметили в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о нудистских пляжах в Украине, где можно позагорать без купальников.