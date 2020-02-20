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20 февраля • обновлено в 12:54
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Названы самые безопасные страны мира: на каком месте Украина

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Эксперты составили рейтинг самых безопасных стран для туристов в 2020 году.

В соответствии с информацией на сайте Insurly, самой безопасной страной для путешественников была признана Швейцария. Она получила 93,4 балла из 100 возможных. Также в тройку лидеров вошли Сингапур (92,7) и Норвегия (91,1).

Названы самые безопасные страны мира

italia-ru.com

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Топ-10 самых безопасных стран в 2020 году

  1. Швейцария — 93,4 балла

  2. Сингапур — 92,7

  3. Норвегия — 91,1

  4. Люксембург — 90,7

  5. Кипр — 88,6

  6. Исландия — 88,0

  7. Дания — 86,0

  8. Португалия — 84,5

  9. Финляндия — 84,5

  10. Япония — 83,3

Швейцария

Швейцария

elitatour.com.ua

Украина заняла 83-е место, набрав 56,2 балла. Замыкали рейтинг Центральноафриканская республика (19,7), Демократическая Республика Конго (14,8) и Южный Судан (14,3).

При составлении рейтинга эксперты учитывали систему здравоохранения, риск стихийных бедствий, количество транспортных происшествий, террористические угрозы и преступления.

Украина

Украина

goodfon

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина подписала соглашение с Гренадой о взаимной отмене виз.

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Автор
Анна Михно
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