Названы самые безопасные страны мира: на каком месте Украина

Эксперты составили рейтинг самых безопасных стран для туристов в 2020 году.
В соответствии с информацией на сайте Insurly, самой безопасной страной для путешественников была признана Швейцария. Она получила 93,4 балла из 100 возможных. Также в тройку лидеров вошли Сингапур (92,7) и Норвегия (91,1).
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Топ-10 самых безопасных стран в 2020 году
Швейцария — 93,4 балла
Сингапур — 92,7
Норвегия — 91,1
Люксембург — 90,7
Кипр — 88,6
Исландия — 88,0
Дания — 86,0
Португалия — 84,5
Финляндия — 84,5
Япония — 83,3
Швейцария
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Украина заняла 83-е место, набрав 56,2 балла. Замыкали рейтинг Центральноафриканская республика (19,7), Демократическая Республика Конго (14,8) и Южный Судан (14,3).
При составлении рейтинга эксперты учитывали систему здравоохранения, риск стихийных бедствий, количество транспортных происшествий, террористические угрозы и преступления.
Украина
goodfon
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