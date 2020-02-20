Названы самые безопасные страны мира: на каком месте Украина

Эксперты составили рейтинг самых безопасных стран для туристов в 2020 году.

В соответствии с информацией на сайте Insurly, самой безопасной страной для путешественников была признана Швейцария. Она получила 93,4 балла из 100 возможных. Также в тройку лидеров вошли Сингапур (92,7) и Норвегия (91,1).

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Топ-10 самых безопасных стран в 2020 году

Швейцария — 93,4 балла Сингапур — 92,7 Норвегия — 91,1 Люксембург — 90,7 Кипр — 88,6 Исландия — 88,0 Дания — 86,0 Португалия — 84,5 Финляндия — 84,5 Япония — 83,3

Швейцария elitatour.com.ua

Украина заняла 83-е место, набрав 56,2 балла. Замыкали рейтинг Центральноафриканская республика (19,7), Демократическая Республика Конго (14,8) и Южный Судан (14,3).

При составлении рейтинга эксперты учитывали систему здравоохранения, риск стихийных бедствий, количество транспортных происшествий, террористические угрозы и преступления.

Украина goodfon

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина подписала соглашение с Гренадой о взаимной отмене виз.

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