"Нам аплодировали и кричали "Слава Украине!": как в Хорватии встречали украинцев

Дарина Рогачук, киевская журналистка, купила билеты в Хорватию еще полгода назад. Поэтому праздник футбольной победы, в атмосфере которого она сейчас отдыхает, стал для девушки приятным сюрпризом. А еще - поводом на собственном опыте проверить отношение хорватов к инциденту с футболистами Домагоем Видой и Огненом Вуковичем, а также к Украине и ее народу.

В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL Дарина поделилась своими впечатлениями от пребывания в Хорватии в день матча "Хорватия-Англия" и в ночь после победы хорватской сборной.

Дарья Рогачук личный архив

- Как тебя встретила Хорватия?

Буквально с первых минут я ощутила очень дружелюбное отношение. Хозяин квартиры, которую мы арендуем, поддерживает Украину, знает о словах Виды. Смеялся, когда услышал от меня фразу "От Донбасса до Карпат в каждом доме есть хорват". Он очень любит украинцев. Поразило то, что он знал также и о флешмобе, который мы запустили на странице ФИФА.

- А как относятся к украинцам другие хорваты?

Вчера (11 июля - Ред.) мы весь день общались с хорватами. Были только положительные эмоции. Кто-то даже кричал нам "Слава Украине!", что очень приятно.

Мы рассказывали им, что украинцы поддерживают хорватов и болеют за них, люди благодарны за нашу поддержку. Все, с кем общались, были нам рады.

- Какой была ночь после победы хорватов?

Когда мы говорили, что из Украины, люди либо аплодировали, либо показывали знаками, что мы как братья, и несколько раз звучало "Слава Украине!". Был момент, когда они просто выбегали из ресторана, чтобы обниматься, когда замечали, что мы украинцы - я была в вышиванке.

Дарья Рогачук личный архив

- А как хорваты сейчас относятся к россиянам?

Об отношении к россиянам, на самом деле, ничего не слышала. Не общались на эту тему. Но какой-то агрессии не замечала.

- Ты видела видео, на котором Вида извиняется перед россиянами? Что о нем думаешь?

Я видела этот ролик. На самом деле, Виду в чем-то можно понять, потому что на него в России идет сейчас огромное давление.

Вчера во время матча, когда мяч был у него, звучал страшный свист. Его освистывают в России, даже когда видят где-то в городе. Я так понимаю, что на него давит и хорватское руководство, и ФИФА, и остальные, поэтому, я думаю, такие слова очень для него необходимы сейчас.

Хорватия в финале. Возможно, он просто пытается спасти свою сборную от давления. Думаю, это одно - когда человек искренне, на эмоциях говорит и записывает видео, и совсем другое - когда после инцидента и после этой волны ненависти он вынужденно извиняется.

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