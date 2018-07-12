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"Нам аплодировали и кричали "Слава Украине!": как в Хорватии встречали украинцев

1.5тЧитать новость на украинском

Дарина Рогачук, киевская журналистка, купила билеты в Хорватию еще полгода назад. Поэтому праздник футбольной победы, в атмосфере которого она сейчас отдыхает, стал для девушки приятным сюрпризом. А еще - поводом на собственном опыте проверить отношение хорватов к инциденту с футболистами Домагоем Видой и Огненом Вуковичем, а также к Украине и ее народу.

В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL Дарина поделилась своими впечатлениями от пребывания в Хорватии в день матча "Хорватия-Англия" и в ночь после победы хорватской сборной.

Дарья Рогачук

личный архив

- Как тебя встретила Хорватия?

Буквально с первых минут я ощутила очень дружелюбное отношение. Хозяин квартиры, которую мы арендуем, поддерживает Украину, знает о словах Виды. Смеялся, когда услышал от меня фразу "От Донбасса до Карпат в каждом доме есть хорват". Он очень любит украинцев. Поразило то, что он знал также и о флешмобе, который мы запустили на странице ФИФА.

- А как относятся к украинцам другие хорваты?

Вчера (11 июля - Ред.) мы весь день общались с хорватами. Были только положительные эмоции. Кто-то даже кричал нам "Слава Украине!", что очень приятно.

Мы рассказывали им, что украинцы поддерживают хорватов и болеют за них, люди благодарны за нашу поддержку. Все, с кем общались, были нам рады.

- Какой была ночь после победы хорватов?

Когда мы говорили, что из Украины, люди либо аплодировали, либо показывали знаками, что мы как братья, и несколько раз звучало "Слава Украине!". Был момент, когда они просто выбегали из ресторана, чтобы обниматься, когда замечали, что мы украинцы - я была в вышиванке.

Дарья Рогачук

личный архив

- А как хорваты сейчас относятся к россиянам?

Об отношении к россиянам, на самом деле, ничего не слышала. Не общались на эту тему. Но какой-то агрессии не замечала.

- Ты видела видео, на котором Вида извиняется перед россиянами? Что о нем думаешь?

Я видела этот ролик. На самом деле, Виду в чем-то можно понять, потому что на него в России идет сейчас огромное давление.

Вчера во время матча, когда мяч был у него, звучал страшный свист. Его освистывают в России, даже когда видят где-то в городе. Я так понимаю, что на него давит и хорватское руководство, и ФИФА, и остальные, поэтому, я думаю, такие слова очень для него необходимы сейчас.

Хорватия в финале. Возможно, он просто пытается спасти свою сборную от давления. Думаю, это одно - когда человек искренне, на эмоциях говорит и записывает видео, и совсем другое - когда после инцидента и после этой волны ненависти он вынужденно извиняется.

Также OBOZREVATEL предлагает полюбоваться фантастическими фото из Хорватии.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
Хорватия
Объект
футбол
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