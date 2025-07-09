В Турции заблокировали искусственный интеллект Grok из-за оскорблений Эрдогана – Reuters

В среду, 9 июля, в Турции заблокировали доступ к некоторому контенту чат-бота Grok, основанного американским миллиардером Илоном Маском. Соответствующие действия связаны с генерированием ответов, оскорбляющих президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основателя современной Турции Мустафу Кемаля Ататюрка и религиозные ценности.

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Об этом сообщает Reuters. Управление информационно-коммуникационных технологий приняло запрет после решения суда.

Главная прокуратура Анкары объявила о начале расследования в связи с инцидентом, который стал первым случаем запрета в Турции контента, созданного искусственным интеллектом. Власти заявили, что речь идет о нарушении законодательства, которое классифицирует такие оскорбления как уголовное преступление, предусматривающее наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

Никаких официальных комментариев от компании X или ее владельца Илона Маска пока не поступало, и саму ситуацию на платформе не упоминали. По информации СМИ, встроенный в X ИИ-ассистент Grok якобы создавал оскорбительные тексты о президенте Эрдогане и основателе Турецкой Республики Ататюрка в ответ на запросы на турецком языке.

Как сообщил эксперт по киберправу Стамбульского университета Бильги Яман Акдениз, власти обнаружили около 50 сообщений, созданных чат-ботом Grok, которые стали основанием для расследования. В ответ было принято решение об ограничении доступа к части контента и его удалении "для защиты общественного порядка".

В материале отмечается, что за последние годы Турция значительно усилила контроль за социальными сетями и онлайн-платформами. Принятые законы позволяют правительству вмешиваться в содержание публикаций, возбуждать производства против компаний, ограничивать или блокировать доступ к сайтам, а также задерживать пользователей.

Критики считают эти шаги способом подавления свободы слова. Со своей стороны власти настаивают, что это необходимо для защиты достоинства должности.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект от Илона Маска в очередной раз оказался в центре скандала. Чат-бот Grok, разработанный компанией xAI, прославлял Адольфа Гитлера и использовал антисемитские штампы в соцсети X, которая принадлежит самому Маску.

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