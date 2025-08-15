В Китае провели 'Олимпиаду роботов': в каких дисциплинах соревновались. Фото

В Пекине стартовали трехдневные Всемирные игры гуманоидных роботов, которые собрали 280 команд из 16 стран. Это событие стало платформой для демонстрации последних достижений в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Видео дня

Роботы соревновались не только в традиционных видах спорта, но и выполняли специальные задачи. Об этом сообщает Reuters.

Что известно

В частности, участники соревновались не только в традиционных видах спорта, таких как легкая атлетика и настольный теннис, но и выполняли специализированные задачи для роботов – сортировки лекарств, обработку материалов и уборку. Команды представляли как университеты, так и частные компании, в частности китайские Unitree, Fourier Intelligence и Booster Robotics.

Участники отмечали, что эти соревнования являются не только испытанием техники, но и платформой для исследований.

"Мы приходим сюда играть и побеждать. Но нас также интересуют исследования. В этом конкурсе можно испытать множество интересных, новых и захватывающих подходов. Если мы попробуем что-то, а оно не сработает, мы проиграем. Это печально, но это лучше, чем вкладывать огромные деньги в продукт, который провалится", – сказал Макс Полтер, член футбольной команды HTWK Robots из Германии, связанной с Лейпцигским университетом прикладных наук.

Зрители стали свидетелями многочисленных курьезных моментов: роботы падали во время футбольных матчей и забегов, иногда образуя хаотичные кучи. Несмотря на падения, многие гуманоиды смогли самостоятельно подняться, что вызвало аплодисменты и восторг присутствующих.

Организаторы подчеркнули практическую ценность таких соревнований: данные, собранные во время игр, помогают совершенствовать роботов для реального использования, в частности на фабриках и производственных линиях. Футбольные матчи способствуют развитию координационных навыков роботов, что может понадобиться для работы в команде на сборочных линиях.

Китай активно инвестирует в развитие гуманоидов и робототехники, реагируя на старение населения и усиление технологической конкуренции с США. Последние месяцы страна организовала ряд громких мероприятий в этой сфере, включая марафон гуманоидных роботов в Пекине и специальные розничные магазины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на форуме Совета по международным отношениям (CFR) генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил искусственный интеллект может оставить без работы представителей направления разработчика программного обеспечения. Если ИИ-технологии будут развиваться так, как сейчас, в будущем алгоритмы смогут самостоятельно создавать 90% всего кода для программ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!