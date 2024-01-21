Ученые открыли галактику тьмы: это может быть невиданная ранее часть космоса

Астрономы обнаружили парадоксально темную галактику, которая наполнена газом, но не имеет ни одной видимой звезды. Это редкое и, вероятно, никогда не виденное открытие может дать ученым новое понимание того, как образуются звезды и целые галактики.

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Об открытии исследователи рассказали на презентации на ежегодной встрече Американского астрономического общества. Издание Big Think рассказало подробности обнаруженного учеными.

Пустой объект получил название J0613+52. Он находится на расстоянии около 270 миллионов световых лет от Земли. Астрономы отметили, что объект как минимум похож на галактику с низкой поверхностной яркостью (от английского low-surface brightness galaxy или LSB).

LSB гораздо менее яркие, чем другие мерцающие объекты на ночном небе. Причина такой тьмы в том, что газы, которые содержат такие галактики, настолько рассеяны, что там образуется мало звезд. Однако, по крайней мере, несколько звезд там должны образоваться.

В то же время объект J0613+52 выглядит так, будто там нет вообще ни одной звезды, что делает его редким и неуловимым. Ученые предполагают, что обнаружили темную, первичную галактику.

Старший научный сотрудник Обсерватории Грин Бенк Карен О'Нил отметила, что это может быть первым открытием "галактики, состоящей из первичного газа".

Интересно, что такую неожиданную находку ученые обнаружили благодаря ошибке, допущенной при изучении LSB. Они поняли, что существует расхождение в данных между двумя используемыми ими телескопами и решили еще раз проверить, на что именно они смотрят.

Выяснилось, что "телескоп случайно навели на неправильные координаты, и он нашел этот объект".

Кроме очевидного отсутствия звезд, дальнейшее исследование обнаружило, что галактика богата газом, который необходим для звездного образования, но не только это. Исследователи считают, что эта галактика содержит от одного до двух миллиардов солнечных масс водорода и чрезвычайно изолирована.

О'Нил рассказала, что J0613+52 находится слишком далеко от других галактик, которые могли бы способствовать запуску звездного образования в ней. Эта галактика, по ее словам, похоже, "является одновременно и ненарушенной, и недоразвитой".

Фактически это означает, что на протяжении миллиардов лет своего существования эта темная галактика оставалась беспрецедентно стабильной, избегая значительных гравитационных взаимодействий, которые могли бы привести к сгущению газа и образованию звезд, а также без соседних галактик, нарушающих ее идеальное равновесие.

Ученые отметили, что эта галактика является удивительно сохраненной реликвией ранних лет космоса и настолько совершенной, что почти не поддается пониманию.

В дальнейшем они намерены попытаться найти тяжелые металлы в этой галактике, которые указали бы на наличие звезд. Если же ни один из них не будет найден, это станет весомым доказательством того, что J0613+52 является действительно легендарной темной галактикой, которую так долго не удавалось обнаружить.

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