Презентация Apple 9 сентября 2025: во сколько покажут новый iPhone 17 и где смотреть онлайн

Во вторник, 9 сентября 2025 года, компания Apple проведет свою традиционную осеннюю презентацию, которая обещает стать одним из самых громких событий года. Мероприятие получило символическое название Awe Droping ("Челюсть отвисает"), что намекает на неожиданные новинки.

Ожидается, что главными звездами станут смартфоны линейки iPhone 17, однако компания подготовила и другие интересные анонсы. Уже сейчас в сети активно обсуждают изменения в дизайне, новые функции камер и революционные решения по тонкости корпуса.

Кроме смартфонов, Apple представит новые модели Apple Watch и обновленные AirPods. Все это вместе формирует картину события, которое с нетерпением ждут миллионы фанатов бренда.

Где и когда смотреть презентацию Apple

Старт презентации запланирован на 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна:

Для тех, кто не сможет смотреть онлайн, подробное освещение обеспечат специализированные медиа, в частности MacRumors, которое традиционно ведет текстовые трансляции и публикует мгновенные обновления.

Осенние презентации Apple всегда становятся глобальным событием, и в этом году ожидания особенно высоки.

Что известно об iPhone 17

В этом году Apple планирует отказаться от серии Plus и заменить ее на совершенно новую модель — iPhone 17 Air. Она получит ультратонкий корпус толщиной всего 5,5 мм, что почти на треть меньше, чем у предыдущих моделей. Это решение вдохновлено дизайном MacBook Air, но может повлиять на емкость аккумулятора.

Базовая версия iPhone 17 получит увеличенный дисплей — 6,3 дюйма вместо 6,1 — и частоту обновления 120 Гц, что сделает работу смартфона еще более плавной. Ожидается и появление новой фронтальной камеры на 24 мегапикселя, а также нескольких свежих цветов корпуса, среди которых фиолетовый и зеленый.

iPhone 17 Pro и Pro Max

Самые большие инновации традиционно придутся на iPhone 17 Pro и Pro Max. По данным инсайдеров, они получат тройной блок основных камер с 48-мегапиксельными сенсорами. Телеобъектив обеспечит 8-кратный оптический зум, что станет существенным скачком по сравнению с предыдущим 5-кратным увеличением. Также смартфоны научатся записывать видео в формате 8K.

Мощность устройств обеспечит новый процессор A19 Pro в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Отдельно стоит отметить систему охлаждения с испарительной камерой, которая позволит эффективно отводить тепло во время игр и работы с видео. По слухам, iPhone 17 Pro Max получит аккумулятор более чем на 5000 мАч — самый большой в истории iPhone.

Презентация Apple – какие гаджеты представят

Кроме смартфонов, Apple готовит и другие премьеры. В программе презентации значатся Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro третьего поколения. Обновление часов и наушников станет логическим продолжением экосистемы Apple.

Еще одной интригой является новый дизайн камер iPhone 17 Pro/Pro Max: вместо классического квадратного блока они растянутся на всю ширину задней панели. В то же время компания объявит точные даты выхода iOS 26, watchOS 26 и других операционных систем.

Хотя основной фокус будет сосредоточен на iPhone 17, Apple может сделать и дополнительные анонсы. Среди ожидаемых новинок — AirTag 2, обновленный Apple TV 4K и следующее поколение гарнитуры Apple Vision Pro с чипом M5. Вероятно, эти устройства будут представлены не сразу в сентябре, а в течение 2025 года.

