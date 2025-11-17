Преимуществ много: как и зачем чистить кэш на iPhone

Большинство пользователей iPhone и iPad рано или поздно сталкиваются с проблемой нехватки свободного места на устройстве, что часто сопровождается снижением его быстродействия. Основной причиной такого состояния является чрезмерное накопление временных данных, известных как кэш.

Кэш — это хранилище, которое программы используют для быстрой загрузки контента (изображений, веб-страниц), но со временем его объем становится чрезмерным, "съедая" доступную память. Периодическая очистка этого "цифрового мусора" является ключевым для поддержания стабильной и быстрой работы вашего смартфона.

Поскольку Apple не предлагает встроенных инструментов для глобальной оптимизации памяти, OBOZ.UA подготовил подробные и безопасные методы, которые помогут вам самостоятельно решить распространенную проблему.

Что такое кэш и для чего его удалять

Кэш представляет собой временные файлы данных, которые создаются программами и браузерами для повышения скорости доступа к часто используемой информации. Например, благодаря кэшу открытые ранее веб-страницы не требуют полной перезагрузки. Это улучшает пользовательский опыт и экономит трафик.

Однако, когда кэш накапливается в больших объемах, его положительный эффект превращается в отрицательный. Он начинает занимать значительное пространство в памяти устройства, а его обработка может даже замедлять работу системы. Поэтому регулярная "уборка" этих устаревших данных является необходимой процедурой для поддержания оптимальной производительности вашего iPhone, независимо от его модели.

Существует два основных подхода к глубокой очистке кэша, которые позволяют освободить большие объемы памяти.

Глубокая очистка через iTunes

Этот метод является наиболее эффективным для удаления остатков данных от ранее удаленных программ и другого системного "мусора". Он абсолютно безопасен для ваших важных файлов, фотографий, паролей и сообщений.

Как сделать

Обновите программу iTunes на компьютере до последней версии и подключите к нему iPhone. На главной странице iTunes установите отметку "Зашифровать резервную копию iPhone" и задайте пароль. После этого нажмите "Создать копию сейчас" и дождитесь завершения процесса. На iPhone перейдите в Параметры → [Ваше Имя] → Локатор и отключите функцию "Найти iPhone". Вернувшись в iTunes, выберите "Восстановить из копии". Введите пароль, который вы задавали ранее, и дождитесь, пока устройство восстановит все данные, эффективно очистив системный кеш в процессе. Введите свой Apple ID и дождитесь загрузки всех сервисов.

Очистка через хранилище

Этот способ подходит для приложений, которые не имеют встроенной функции очистки кеша.

Перейдите в Параметры → Общие → Хранилище iPhone. Просмотрите список приложений, сортируя по размеру, чтобы обнаружить те, которые занимают больше всего места. Нажмите на приложение. Если раздел "Документы и данные" занимает значительный объем (десятки или сотни мегабайт), удалите программу, выбрав "Удалить приложение". Повторно установите это приложение из App Store. Кэш при этом будет полностью удален.

Удаление кэша в приложениях

Для некоторых ключевых сервисов существуют более быстрые и целевые методы очистки.

Браузер SafariSafari

Может накапливать огромные объемы временных данных и файлов cookie.

Перейдите в Параметры → Safari. Нажмите "Стереть историю и данные сайтов".

Мессенджеры

Кэш медиафайлов (видео, фото, аудио) в мессенджерах является одной из самых больших статей расхода памяти.

Очистить кэш в Telegram:

Зайдите в Настройки → Данные и память → Использование памяти.

Здесь можно установить лимит размера кэша с помощью ползунка (старые данные автоматически удаляются, но сохраняются в облаке).

Для ручного удаления нажмите "Очистить кэш Telegram" или удалите данные для конкретных чатов.

Очистить кэш в Viber:

Перейдите в Еще → Настройки → Мультимедиа.

Отключите автоматическое сохранение файлов в галерею.

Установите срок хранения мультимедиа в разделе "Хранить мультимедиа".

Очистить кэш в WhatsApp:

Зайдите в Настройки → Данные и хранилище → Хранилище.

Выберите нужный чат, нажмите "Выбрать", выберите ненужные файлы и удалите их.

Очистить кэш в Instagram:

Поскольку приложение не имеет встроенной функции очистки кэша, используйте метод удаления и повторной установки.

"Настройки" в iPhone, "Основные", "Хранилище iPhone".

Найдите Instagram и нажмите "Удалить приложение".

Заново установите приложение.

Регулярная очистка кэша на iPhone — это не просто способ освободить место, а необходимая процедура для обеспечения долговечной и стабильной работы вашего устройства.

