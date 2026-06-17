Полмиллиарда активных пользователей за три года: новая соцсеть Цукерберга удивила аналитиков

Генеральный директор Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг запустил приложение Threads в 2023 году. Он поставил перед собой цель создать конкурента Twitter (сейчас X) с 1 миллиардом пользователей. Цукерберг уже на полпути к этой цели – на данный момент количество ежемесячных пользователей Threads составляет 500 миллионов.

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Об этом пишет Bloomberg. Ежедневное количество активных пользователей приложения также выросло по сравнению с прошлым годом, заявил руководитель Threads Коннор Хейс, хотя и отказался приводить конкретные цифры.

Это противоречит внешним оценкам, согласно которым предполагалось, что число пользователей Threads сокращается.

За три года Threads эволюционировал от приложения, которое избегало политики – ключевого фактора значимости Twitter – до приложения, которое, как надеется Хейз, будет максимально культурно релевантным, даже если это означает, что политика станет центральным элементом для некоторых пользователей.

Что происходит с Threads сейчас

Threads стабильно растет, в значительной степени благодаря взаимодействию с другими популярными приложениями Meta, в частности с Instagram. Пользователи, которые листают Instagram, часто натыкаются в своей ленте на посты в Threads, и нажатие на них перенаправляет их в приложение.

В то же время Хейс отмечает, что все больше людей заходят в Threads напрямую, а не попадают туда через один из других популярных продуктов компании. Это свидетельствует о том, что приложение становится самостоятельным ресурсом, а не просто местом, на которое люди натыкаются случайно.

Рост популярности означает привлечение известных личностей и звезд, которые затем приводят своих поклонников и подписчиков на новую платформу.

"Хотя Threads уже полон знаменитостей – ярким примером на прошлой неделе стал режиссер и ярый болельщик New York Knicks Спайк Ли – Хейс отметил, что компания все еще пытается привлечь и других, а во главе его списка стоит звезда НБА Леброн Джеймс", – говорится в статье.

Популярность Threads в Корее, где общее время использования приложения выросло более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помогла привлечь одного важного пользователя. Известная K-pop-группа BTS присоединилась к Threads на выходных. За несколько дней этот аккаунт набрал более 4,2 миллиона подписчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, суд присяжных в Лос-Анджелесе (США) признал компании Meta и Google ответственными за депрессию и тревожность женщины, которая с детства активно пользовалась соцсетями. По решению суда пострадавшая должна получить 6 миллионов долларов компенсации.

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