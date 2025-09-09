Каким будет iPhone 17 Pro: последние слухи перед презентацией

Apple готовится к грандиозной презентации, где мир увидит iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ожидания от новых флагманов компании чрезвычайно высокие, ведь Apple традиционно задает тренды в мире технологий.

Видео дня

Инсайдеры и аналитики активно делятся прогнозами, раскрывая детали о будущих новинках. В частности, Марк Гурман с Bloomberg поделился свежими подробностями, которые уже вызвали оживленное обсуждение среди фанатов бренда. Предлагаем узнать, что именно сделает iPhone 17 Pro особенным.

Каким будет iPhone 17 Pro

Apple планирует освежить палитру iPhone 17 Pro, добавив два эффектных оттенка: насыщенный темно-синий и яркий оранжевый. Эти цвета станут эксклюзивными для серии Pro, подчеркивая премиальный статус устройств.

Кроме того, дизайн претерпит изменения: задняя панель получит обновленную систему камер с тремя 48-мегапиксельными сенсорами, что обещает новые возможности для фотосъемки.

Улучшенный зум для идеальных кадров

Одним из ключевых обновлений iPhone 17 Pro станет улучшенный оптический зум, который, по слухам, может достигать 8×. Это значительный шаг вперед по сравнению с 5× зумом в предыдущих моделях iPhone 16 Pro. Такое усовершенствование позволит пользователям снимать удаленные объекты с невероятной четкостью, что особенно понравится любителям фотографии. Apple стремится сделать камеры своих смартфонов еще более универсальными, чтобы конкурировать с профессиональными фотоаппаратами.

Технология охлаждения нового уровня

Еще одной инновацией станет внедрение системы охлаждения с паровой камерой. Эта технология обеспечит эффективное рассеивание тепла, что особенно важно для мощных устройств, которые используются для игр, редактирования видео или других ресурсоемких задач. Благодаря этому iPhone 17 Pro сможет работать стабильно даже во время длительных нагрузок, сохраняя комфортную температуру корпуса.

Добавим, что Apple также представит iPhone 17 Pro Max, который получит алюминиевый корпус, чип A19 Pro, 12 Гб оперативной памяти и 35 Вт быструю зарядку.

Камерный блок будет обновлен, возможно, с тремя 48-мегапиксельными сенсорами и функцией записи 8K видео. Также ожидается более емкая батарея на 5000 мА-ч и система охлаждения с испарительной камерой для лучшей производительности.

OBOZ.UA напоминает, что официальная презентация Apple состоится вечером 9 сентября. Кроме технических нововведений, фанаты надеются на сюрпризы, которые Apple традиционно держит в секрете до последнего момента.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.