Как избавиться от русского контента в Google и YouTube: простая инструкция

Потребляемый нами контент сильно влияет на наши мысли и настроение. Этим активно пользуется российская пропаганда, продвигая свои нарративы, в частности, через поиск Google и видеосервис Youtube. Поэтому эксперты по медиаграмотности советуют не просто избегать подобного контента, но и блокировать его.

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Как это сделать? OBOZ.UA собрал пошаговую инструкцию. Выполнив предложенные действия, вы по крайней мере сильно ограничите доступ русского контента к своей ленте. Также очень желательно подобным образом обезопасить аккаунты и гаджеты детей.

Настройте язык аккаунта Google

Вы, вероятно, замечали, что даже после запроса на украинском или английском языке поисковик может выдавать результаты на русском. Причиной этого могут быть настройки языка.

Зайдите в любой сервис Google, например в почту Gmail, или воспользуйтесь браузером Chrome, если вы вошли через него в свой аккаунт.

В правом верхнем углу экрана щелкните значок своего аккаунта и выберите "Управление учетной записью Google".

В разделе "Персональная информация" пролистайте до пункта "Желаемые языки".

Выберите как основной украинский – так вы дадите сервису понять, что он популярен и востребован, а затем воспользуйтесь подпунктом "Другие языки". Если в вашем списке будет русский, удалите его, нажав иконку корзины.

Через некоторое время количество русского контента в результатах вашего поиска уменьшится практически до нуля.

От вас также может потребоваться определенное дополнительное усилие. Постарайтесь не переходить на русскоязычные результаты поиска, даже если они выпадают в первых строках. Впоследствии система поймет, что подобная выдача вас не интересует.

А еще пользуйтесь командой "-ru" в строке поиска. Если добавлять ее к запросу, Google будет отфильтровывать все результаты из доменной зоны .ru автоматически.

Настройте браузер

Реагируют поисковые системы и большие контент-платформы, в том числе на настройки языка в браузере, который вы используете. Поэтому важно перевести его на украинский.

Эту опцию можно найти в меню настроек программы. Выберите пункт "украинский" и браузер переключится на него во всех опциях управления и службах.

После этого очистите историю поиска и кэш-браузера. В скором времени программа подстроится под ваши преференции.

"Надрессируйте" Youtube

Видеосервис настроить таким же образом, как Google не получится, но Youtube может понаблюдать за вашим поведением и со временем подстроиться под него. Поэтому здесь от вас зависит, как часто в ваши рекомендации попадает русский контент. Сделать здесь следует шаги из перечня ниже.

Не просматривайте российские видео. Придется некоторое время сознательно ограничивать себя в этом. К счастью, платформа довольно быстро поймет, что подобные ролики вам не интересны, и перестанет их подсовывать.

Вместо этого старайтесь просматривать как можно больше украинского контента. К примеру, попросите у друзей посоветовать вам интересные каналы.

Удалите из подписок все русские каналы. Подпишитесь на украинские.

Увидев в рекомендациях русский контент, наведите на превью ролика мышку и нажмите справа под ним три точки. Это откроет меню управления. Выберите в нем пункт "Не интересует", а еще лучше "Не рекомендовать видео с этого канала". Платформа запомнит ваш выбор.

И не забывайте взаимодействовать с украинским контентом – ставьте реакции и пишите комментарии. Так Youtube поймет, что просмотренное заинтересовало вас, и будет продвигать этот ролик выше в рекомендациях для других пользователей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы чаще всего искали в Google в 2023 году.

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