Как избавиться от русского контента в Google и YouTube: простая инструкция
Потребляемый нами контент сильно влияет на наши мысли и настроение. Этим активно пользуется российская пропаганда, продвигая свои нарративы, в частности, через поиск Google и видеосервис Youtube. Поэтому эксперты по медиаграмотности советуют не просто избегать подобного контента, но и блокировать его.
Как это сделать? OBOZ.UA собрал пошаговую инструкцию. Выполнив предложенные действия, вы по крайней мере сильно ограничите доступ русского контента к своей ленте. Также очень желательно подобным образом обезопасить аккаунты и гаджеты детей.
Настройте язык аккаунта Google
Вы, вероятно, замечали, что даже после запроса на украинском или английском языке поисковик может выдавать результаты на русском. Причиной этого могут быть настройки языка.
- Зайдите в любой сервис Google, например в почту Gmail, или воспользуйтесь браузером Chrome, если вы вошли через него в свой аккаунт.
- В правом верхнем углу экрана щелкните значок своего аккаунта и выберите "Управление учетной записью Google".
- В разделе "Персональная информация" пролистайте до пункта "Желаемые языки".
- Выберите как основной украинский – так вы дадите сервису понять, что он популярен и востребован, а затем воспользуйтесь подпунктом "Другие языки". Если в вашем списке будет русский, удалите его, нажав иконку корзины.
- Через некоторое время количество русского контента в результатах вашего поиска уменьшится практически до нуля.
- От вас также может потребоваться определенное дополнительное усилие. Постарайтесь не переходить на русскоязычные результаты поиска, даже если они выпадают в первых строках. Впоследствии система поймет, что подобная выдача вас не интересует.
- А еще пользуйтесь командой "-ru" в строке поиска. Если добавлять ее к запросу, Google будет отфильтровывать все результаты из доменной зоны .ru автоматически.
Настройте браузер
Реагируют поисковые системы и большие контент-платформы, в том числе на настройки языка в браузере, который вы используете. Поэтому важно перевести его на украинский.
- Эту опцию можно найти в меню настроек программы. Выберите пункт "украинский" и браузер переключится на него во всех опциях управления и службах.
- После этого очистите историю поиска и кэш-браузера. В скором времени программа подстроится под ваши преференции.
"Надрессируйте" Youtube
Видеосервис настроить таким же образом, как Google не получится, но Youtube может понаблюдать за вашим поведением и со временем подстроиться под него. Поэтому здесь от вас зависит, как часто в ваши рекомендации попадает русский контент. Сделать здесь следует шаги из перечня ниже.
- Не просматривайте российские видео. Придется некоторое время сознательно ограничивать себя в этом. К счастью, платформа довольно быстро поймет, что подобные ролики вам не интересны, и перестанет их подсовывать.
- Вместо этого старайтесь просматривать как можно больше украинского контента. К примеру, попросите у друзей посоветовать вам интересные каналы.
- Удалите из подписок все русские каналы. Подпишитесь на украинские.
- Увидев в рекомендациях русский контент, наведите на превью ролика мышку и нажмите справа под ним три точки. Это откроет меню управления. Выберите в нем пункт "Не интересует", а еще лучше "Не рекомендовать видео с этого канала". Платформа запомнит ваш выбор.
- И не забывайте взаимодействовать с украинским контентом – ставьте реакции и пишите комментарии. Так Youtube поймет, что просмотренное заинтересовало вас, и будет продвигать этот ролик выше в рекомендациях для других пользователей.
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