К Солнцу быстро приближается уникальная зеленая комета: как и когда можно увидеть

Если вы хотели увидеть какое-то действительно редкое небесное явление, астрономы сообщают – сейчас очень удачное время для этого. В эти дни комета C/2023 P1, также известная как Нисимура, движется к своему перигелию – ближайшей к Солнцу точке на своей длинной орбите. Полный оборот по этой орбите она совершает за 400 с небольшим лет.

Видео дня

Как сообщает издание IFL Science, до конечной точки своего маршрута небесное тело доберется 17 сентября, после чего зайдет на новый круг. По мере приближения к Солнцу Нисимура становится все ярче и ярче на ночном небе. Ее хвост светится зеленоватым светом.

Ближе всего к Земле комета подойдет 12 сентября. Она будет двигаться на предельно безопасном расстоянии в 125,4 миллиона километров, то есть угрозой не станет. Такое расстояние составляет аж 84% расстояния между Землей и Солнцем. Уже скоро ее можно будет рассмотреть всем желающим.

По мере приближения к Солнцу объект будет становиться все ярче. Но из-за приближения к нашей звезде астрономам будет трудно разглядеть комету в блеске светила. Да и в ночное время для этого понадобится бинокль. Хотя после 8 сентября ее можно будет рассмотреть невооруженным глазом.

Комета появляется рано утром на востоке. Сейчас она находится между созвездиями Рака и Льва. Рассмотреть ее можно около 4 утра немного левее "утренней звезды" – планеты Венера.

Астрономы убеждают, что ради такого зрелища можно встать и в столь раннее время. Ведь в следующий раз комета будет видна с Земли в начале 2431 года.

Открыл этот небесный объект японский астроном-любитель Хидео Нисимура. Она получила официальное название C/2023 P1 (Нисимура). Это уже третья комета на счету энтузиаста. Ранее он уже принял участие в открытии похожего космического тела, названного C/1994 N1 (Накамура-Нишимура-Маххольц), а также рассмотрел в своем телескопе объект C/2021 O1 (Ниссимура).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и как можно будет посмотреть довольно редкое кольцевое солнечное затмение в октябре этого года.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.