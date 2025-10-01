Google сменила логотип: как выглядит новый

В Google объявили об изменении своего культового логотипа, представив градиентную версию, которая заменит традиционный четырехцветный дизайн. Обновление, которое изначально появилось в "Поиске Google", теперь распространится на все продукты и сервисы компании.

Новый логотип сохраняет знакомые синий, красный, желтый и зеленый цвета, но они теперь сливаются в плавный градиент, создавая более яркий и современный вид. Как отметила компания в официальном блоге, этот дизайн символизирует "эволюцию в эру искусственного интеллекта" и отражает инновационный дух бренда.

Новый логотип Google

Градиентный стиль уже появился в логотипе Google Home и вскоре станет стандартом для всех платформ, приложений и устройств компании. Обновление подчеркивает стремление Google к творческой энергии, подкрепленной технологиями ИИ.

Это изменение логотипа совпало с празднованием 27-летия компании, когда Google временно вернула на главную страницу свой первый логотип 1998 года через функцию Google Doodle. Новый дизайн, по словам компании, будет постепенно внедрен во все продукты в течение ближайших месяцев. Он базируется на шрифте Product Sans, который Google использует с 2015 года, но выглядит свежее благодаря градиентному эффекту.

Обновление логотипа является частью более широкой стратегии компании, направленной на подчеркивание ее лидерства в технологиях искусственного интеллекта. Google отмечает, что яркие оттенки и плавные переходы цветов отражают динамичность и гибкость ее продуктов в современном цифровом мире.

