Доказательство существования таинственной "Планеты 9" может на самом деле указывать совсем на иное: что узнали ученые
То, что ученые считают доказательством существования в нашей Солнечной системе таинственной девятой планеты (иногда Панета Х), на самом деле может быть доказательством того, что представление человечества о гравитации устарело и ошибочно.
Об этом говорится в исследовании ученого Case Western Reverse Харша Матура и профессора физики Гамильтонского колледжа Кэтрин Браун, опубликованном в научном журнале The Astronomical Journal. Его авторы считают, что все, что мы наблюдаем в окрестностях Солнечной системы, может объяснить теория, известная как Модифицированная ньютоновская динамика (MOND).
В своей работе исследователи изучили, как могла бы влиять галактика Млечный путь на объекты на внешних краях солнечной системы, если гравитация описывается теорией MOND.
MOND является модифицированной версией гравитационной теории и может объяснить, как вращающиеся чрезвычайно быстро галактики, не теряют свою структуру и не разлетаются на куски.
В настоящее время считается, что за стабильность галактик отвечает невидимая темная материя, окутывающая и гравитационно связывающая галактики вместе, не позволяя им развалиться на куски.
MOND же отвергает необходимость существования темной материи. Согласно новой теории, дело не в дополнительной существующей силе, а в том, что знаменитый закон гравитации Исаака Ньютона верен лишь до определенного предела.
Теория MOND предполагает, что в вращающихся галактиках с большой скоростью преобладает другой тип гравитационного поведения.
"MOND действительно хорошо объясняет наблюдение в галактическом масштабе, но я не ожидал, что она будет иметь заметное влияние на внешнюю Солнечную систему", – сказал Матур.
Как известно, доказательством существования так называемой Планеты 9 является гравитационное влияние на объекты в поясе Койпера – диске, находящемся на границе нашей Солнечной системы. Он содержит различные ледяные тела, такие как кометы и астероиды, а самым известным его "жителем" является Плутон.
В 2016 году наблюдения обнаружили, что некоторые из объектов в поясе имеют орбитальные аномалии и скопления, не похожие на других жителей пояса Койпера. Эксперты, исследовавшие их, предположили, что такие аномалии могли возникнуть вследствие того, что на объекты действовала гравитационная сила неизвестной человечеству планеты, спрятанной где-то в темных окрестностях нашей системы.
Но Матур и Браун решили узнать, могли ли странные орбиты в поясе Койпера образоваться в результате иного влияния, чем неизвестной планеты. Поэтому они решили использовать в исследовании теорию MOND.
Оказалось, что модифицированная гравитация вполне способна вызвать и объяснить происходящее в поясе Койпера. Матур и Браун предполагают, что на протяжении миллионов лет орбиты некоторых жителей внешней Солнечной системы могли быть гравитационно перетянуты – вместо того, чтобы быть выровнены с остальной Солнечной системой, они оказались выровнены с гравитационным полем Млечного пути.
Вместе с тем, ученые призывают с осторожностью относиться к полученным ими результатам, поскольку набор данных, на которых основывается это исследование, невелик.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о математике, считавшем, что нашел планету Вулкан в окрестностях Солнца.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.