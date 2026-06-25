Чем Apple лучше Android: 6 уникальных функций

Когда речь заходит о функциональности, Android, как правило, выигрывает эту гонку. Смартфоны iPhone не умеют работать в режиме разделенного экрана, их нельзя подключить к внешнему монитору для полноценной работы в настольном режиме или хотя бы изменить стандартный интерфейс рабочего стола – и это лишь верхушка айсберга.

Видео дня

Тем не менее, в арсенале "яблочных" гаджетов есть несколько козырей, которые позволяют этой платформе оставаться впереди конкурентов. Некоторые функции iPhone настолько интуитивны, полезны и качественно реализованы, что практически оправдывают все ограничения экосистемы Apple. О шести самых главных рассказало издание SlashGear. В этом списке речь идет исключительно про встроенные в iOS и ее стандартные приложения функции, которые работают "из коробки" без установки стороннего ПО (что автоматически исключает подобные решения на Android). Некоторые из этих фишек, конечно, задействуют и другие устройства из экосистемы Apple.

Нативное зеркалирование экрана на ПК

Для Android взаимодействие с Windows всегда требует сторонних решений из-за различий в системах. В iOS и macOS – это базовый инструмент. Функция iPhone Mirroring позволяет одним щелчком полностью управлять смартфоном с Mac и видеть все уведомления. Кроме того, базовые функции, такие как звонки, настолько глубоко интегрированы в macOS через iCloud, что работают даже без включенного дублирования через стандартное приложение "Телефон". На Android для такой связи обязательно требуются сторонние приложения.

Смартфон как микрофон для компьютера

Android уже скопировал возможность беспроводного использования камеры смартфона для ПК, но упустил передачу звука. В рамках функции Continuity Camera пользователи Apple могут подключить микрофон iPhone к Mac за секунду. Это спасает, если вы работаете с ноутбуком в закрытом состоянии (clamshell mode) или на Mac Mini, где встроенного микрофона вообще нет. Звук с современных iPhone благодаря шумоподавлению превосходен, а вот на Windows через приложение "Связь с телефоном" (Phone Link) пока можно транслировать только изображение, но не аудио.

Комплексные функции доступности

По данным CDC, около 28,7% взрослых в США (почти каждый четвертый человек) имеют те или иные нарушения здоровья, которые часто незаметны для окружающих. В вопросе доступности своих гаджетов для людей с различными формами инвалидности Apple заметно опережает Android. Например, функция Personal Voice позволяет воспроизвести голос пользователя, если он рискует его потерять, чтобы озвучивать текст во время общения. Также в iOS раньше появляются такие инструменты, как отслеживание взгляда или защита от укачивания в машине (в Android это обещают только в 17-й версии).

Статистика это подтверждает: по данным WebAIM, если среди людей без инвалидности iPhone используют 56%, то среди лиц с нарушениями здоровья этот показатель достигает 72%. Пользователи с нарушениями зрения также чаще отдают предпочтение iOS из-за качества нативных инструментов, не требующих установки дополнительного ПО.

Конфиденциальность в сети благодаря Private Relay

Функция Private Relay работает аналогично VPN, но более изящно: она пропускает трафик через два разных сервера (что несколько напоминает архитектуру Tor), скрывая ваши действия одновременно от провайдера, самой Apple и конечного сайта. При этом система подбирает сервер недалеко от вашего дома, чтобы вы получали релевантный региональный контент без потери скорости интернета. Она стоит от $1 в месяц в пакете iCloud+ (что дешевле любого хорошего VPN) и работает незаметно в фоновом режиме, тогда как на Android ближайшими аналогами являются разве что прокси или настройка DNS-over-HTTPS.

Всё в одном для семьи благодаря Family Sharing

Семейные группы есть и на Android, где через Family Link можно делиться подписками или контролировать контент и функции, доступные для детей. Но у Apple эта система гораздо обширнее. Помимо стандартного совместного использования покупок и контроля экранного времени, сюда встроено автоматическое отслеживание местоположения через "Локатор" (включая устройства и AirTags), уведомления о том, что ребенок вернулся из школы, общие пароли, календари, напоминания, а также контакты для восстановления аккаунта или наследования цифровых данных в случае смерти владельца. На Android все это разбросано по разным уголкам системы.

Общий буфер обмена Universal Clipboard

Universal Clipboard – лучший пример классной экосистемы: вы копируете текст или фото на iPhone и мгновенно вставляете их на Mac или iPad без лишних действий. На Android это работает фрагментарно: у Samsung — только между устройствами Galaxy и ПК через Phone Link, а Google пока лишь разрабатывает аналог для Android 17, который на первых этапах, похоже, ограничится устройствами Pixel. То же самое касается и бесшовного переключения наушников: AirPods автоматически переключаются между всеми вашими устройствами Apple, тогда как аналогичные функции от Google или Samsung работают только внутри их собственных линеек устройств.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие новые функции появятся в операционной системе iOS 27 от Apple.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.