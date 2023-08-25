Астрономы впервые заглянули в темное пятно Нептуна с Земли и увидели нечто странное

Астрономам удалось впервые в истории наземной астрономии заглянуть в темное пятно в атмосфере Нептуна. Это удалось сделать благодаря очень большому телескопу (VLT) в Чили.

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Результаты наблюдений описаны в исследовании в журнале Nature Astronomy. Временные темные пятна на далекой планете были впервые замечены в 1989 году, когда их показал земным ученым аппарат NASA "Вояджер-2", пролетавший мимо планеты.

За последние более 30 лет эти пятна не давали покоя ученым, пытавшимся установить их происхождение. Когда же космический телескоп "Хаббл" увидел темное пятно, по размеру превышавшее земной Атлантический океан, астрономы решили воспользоваться новейшими технологиями, чтобы присмотреться к Нептуну.

"С момента первого открытия темного пятна меня всегда интересовало, что это за кратковременные и неосязаемые темные объекты", – сказал ведущий автор нового исследования, сказал Патрик Ирвин.

Ему удалось использовать телескоп, управляемый Европейской южной обсерваторией (ESO), чтобы заглянуть в атмосферу Нептуна с расстояния около 4,8 миллиардов километров.

В ESO отметили, что это первый случай, когда наземный телескоп наблюдает темное пятно в атмосфере Нептуна.

Большие пятна на гигантских газовых планетах часто встречаются и являются временными. В частности, Большое красное пятно Юпитера существенно уменьшилось за последние годы и, вероятно, исчезнет полностью в ближайшем будущем.

Ученые утверждают, что эти темные регионы являются подсказками о том, как работает планета. Аналогично можно понять, что происходит с климатом на Земле, наблюдая за бурями и аэрозолями.

VLT, с которого велось наблюдение за Нептуном, расположен на вершине горы Серро-Параналь в чилийском высокогорье.

С этой вершины инструмент Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), которым оснащен телескоп, собирает солнечный свет, отражающийся от облаков Нептуна. Как объясняют ученые, MUSE позволил получить трехмерное изображение нептунового пятна в "более подробном виде, чем это было возможно раньше".

На основе этих данных астрономам удалось измерить высоту, на которой пятно находится в атмосфере, а также получить подсказки относительно того, почему это пятно выглядит темным.

"В процессе (исследование темного пятна, – Ред.) мы обнаружили редкий тип глубокого яркого облака, который никогда раньше не был идентифицирован, даже из космоса", – рассказал соавтор исследования Майкл Вонг.

Наличие яркого пятна, как считают ученые, указывает на то, что атмосфера Нептуна динамична.

В ESO отметили, что темное пятно, вероятно, является результатом деятельности частиц воздуха, собранных в слое ниже видимого, где "льды и туманы смешиваются в атмосфере Нептуна". Яркое же пятно, напротив, является "редким" и представляет собой "совершенно новый тип объекта".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что телескоп NASA показал яркую предсмертную агонию далекой звезды.

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