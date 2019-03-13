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В работе Google произошел масштабный сбой: кого коснулся

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У сервисов компании Google наблюдаются масштабные сбои по всему миру с утра среды, 13 марта.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, проблемы коснулись поисковой системы Google, почтового клиента Gmail и видеосервиса YouTube.

Наибольшее число пользователей, которые столкнулись с проблемами, зафиксировано в Японии, Китае, Восточной Австралии, странах Юго-Восточной Азии, Мумбаи (Индия) и некоторых штатах США (чтобы посмотреть карту, проскролльте до конца).

В то же время в Украине нет проблем с использованием этих сервисов.

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По словам пользователей, самая частая проблема возникает с почтой Gmail, в частности, с невозможностью скачать или открыть вложенные файлы.

В работе Google произошел масштабный сбой: кого коснулся
В работе Google произошел масштабный сбой: кого коснулся
В работе Google произошел масштабный сбой: кого коснулся

Кроме того, на YouTube может медленно открываться воспроизведение видео или прямых трансляций.

В поисковой системе Google могут наблюдаться проблемы с синхронизацией аккаунтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в работе поисковой системы Google также наблюдался серьезный сбой. Больше всего жаловались пользователи из США.

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