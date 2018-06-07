В Google отказались помогать Пентагону с "умным оружием"

Компания Google отказалась от сотрудничества с Министерством обороны США в вопросе разработки искусственного интеллекта для военных беспилотников.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи, обнародовав семь основных принципов, которые лягут в основу работ в данном направлении, передает РБК.

Данное решение приняли после требований сотрудников компании отказаться от участия в проекте Пентагона.

Пичаи отметил, что технологии искусственного интеллекта имеют большое общественное значение.

"Мы признаем, что такая мощная технология вызывает столь же значимые вопросы о ее будущем использовании. То, как и с какими целями ИИ разрабатывается и используется, окажет значительное влияние на наше общество в будущем. Являясь лидером в области разработки искусственного интеллекта, мы чувствуем большую ответственность. Поэтому сегодня мы объявляем семь принципов, которых будем придерживаться в нашей работе в будущем", — сообщил он.

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Гендиректор компании объявил, что отныне исследования Google в области искусственного интеллекта будут проводиться со всей ответственностью. Специалисты компании не будут заниматься созданием искусственного интеллекта для "потенциально опасных" проектов. Все разработки должны быть полезны для общества и обеспечивать его безопасность. Кроме того, по его словам, искусственный интеллект должен оставаться под контролем людей.

Пичаи назвал "запретные направления" работы компании в данной сфере. Так, Google никогда не будет заниматься разработкой искусственного интеллекта для целей, которые нанесут вред людям, нарушат права человека и международное право. Также искусственный интеллект, созданный специалистами компании, не будет применяться для разработки оружия и в интересах военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению ученых, через 10-15 лет системы искусственного интеллекта будут способны заменить человека.