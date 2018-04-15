Украинский школьник впечатлил необычным изобретением

В Мариуполе на базе Приазовского государственного технического университета прошел конкурс инновационных проектов среди местных студентов и школьников.

Одним из победителей конкурса стал 13-летний Кирилл Стрельбицкий, разработавший "умный" бойлер, сообщают "Донецкие новости".

Уникальное устройство юному изобретателю предложил собрать отец, потому что у них дома часто перегорала одна из деталей бойлера.

Сначала школьник подключил бытовой прибор к интернету и собрал необходимые статистические данные.

В итоге Стрельбицкий заставил бойлер работать в более экономном режиме, что уберегает устройство от дальнейших поломок и ежемесячно экономит его семье 1,5 тыс. грн.

Талантливый изобретатель увлекается радиоэлектроникой с 5 класса. Он неоднократно становился победителем и призером различных конкурсов. На конкурсе в родном городе проект Стрельбицкого отметил и президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал "Обозреватель", украинские школьники изобрели уникальную программу шифрования-дешифрования.