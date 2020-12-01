Украинский подросток создал "первую в мире эмоциональную маску". Фото и видео

Школьник из Одессы Михаил Чумаченко разработал умную светодиодную маску Qudi Mask, которая реагирует на движение головы, открывает рот во время разговора и способна демонстрировать различные анимации.

Разработал он ее еще в 14 – два года назад и называет маску "первой эмоциональной в мире". Сейчас парню 16, он продолжает развивать свое дело и учиться в 11 классе, пишет Dou (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Школьник начал изучать программирование еще в 12 лет, а затем попал в образовательное пространство для подростков Atom Space, где встретил много единомышленников, которых интересовала IT-сфера.

Идея создания Qudi Mask появилась из желания Чумаченко выделиться – парень занимается брей-дансом, что предусматривает яркие и необычные аксессуары.

У прототипа маски было всего 30 пикселей, а ее блок питания находился в кармане, куда шел провод. Когда Михаил увидел, что она нравится людям, решил развивать и совершенствовать идею.

"Основная задача Qudi Mask – привлекать внимание к тому, кто ее носит. На вечеринке, в толпе, во время съемки видеоклипов. Можно выводить на нее логотип своей компании или писать что-то, то есть рекламировать себя", – пояснил Чумаченко.

Встроенный LED-экран позволяет вывести более 15 анимаций. Если пользователь разговаривает, маска открывает рот под речь. Кроме этого, она реагирует на движение головы. Если качать головой из стороны в сторону, появится надпись "Нет", если кивать – тогда "Да".

Есть специальные программы как для Android, так и для iOS. Каждый пользователь сможет настроить Qudi Mask, учитывая свои индивидуальные пожелания.

Особенно изобретатель подчеркнул, что не позиционирует маску как средство защиты дыхательных путей.

В ближайшее он намерен усовершенствовать маску – сделать так, чтобы через приложение можно было создавать бегущую строку, выводить любой текст, рисунок или картинку.

Активные продажи начались около полугода назад, за это время удалось реализовать 50 штук. Стоит маска 219 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Владимир Левикин основал в Великобритании компанию Skyrora, которая должна составить конкуренцию космической корпорации Илона Маска SpaceX.