ТОП 10 горячих новостей от Telegram, которые будут вам полезны

Telegram уверенно набирает новых подписчиков, расширяет свое влияние и завоевывает все большую популярность.

Телеграм Монстр собрал самые интересные новости об этой соцсети. Читайте и сохраняйте себе.

1. Оплата внутри Telegram через криптовалюту TON

Основная часть работ по разработке криптовалюты уже проведена, а платформа практически готова. Но тестирование и запуск уже несколько раз переносилось. Поэтому интерес пользователей Telegram не остывает.

Разработчики считают, что новая валюта будет быстрее существующих и уже известных Bitcoin и Ethereum. Поэтому использование будет максимально удобным. Они говорят, что скорость совершения платежей будет достаточной, чтобы конкурировать с Visa и Mastercard.

Что интересно, криптовалютой заинтересовался не только Telegram. Facebook и Signal тоже планируют запустить свои монеты. Разработчики считают, что это упростит проведение оплат и поможет обойти границы использования некоторых платежных систем, таких как PayPal. Самый засекреченный проект у Facebook.

В сфере крипты Facebook может стать серьёзным конкурентом Telegram, как минимум, из-за размеров потенциальной аудитории: 2,7 млрд у Цукерберга против 300 млн у Дурова.

Signal, сервис зашифрованных сообщений (очень популярный среди защитников конфиденциальности), тоже занимается разработкой. У компаний, занимающихся обменом сообщениями, есть большое преимущества. Их охват сильно превышает охват аудитории сторонников более ранних криптовалют. Facebook и Telegram могут сделать цифровые кошельки для криптовалют доступными в одно мгновение для сотен миллионов пользователей.

Криптовалюта от Facebook находится на продвинутой стадии разработки. Проведены переговоры с некоторыми криптобиржами о размещении монеты. В свою очередь, как и Дуров, руководство Facebook пока официально не сообщает о своём проекте.

Нам остается только дождаться официального выхода. Кто знает, может, платформа от Telegram станет самым популярным криптокошельком в мире.

2. Стало известно, как будет выглядеть платежный интерфейс

Несколько дней назад на канале конкурса по улучшению дизайна Telegram появился интересный концепт, в котором один из пользователей показал как будут выглядеть платежи, статистика, онлайн трансляции и игры друг с другом.

Тогда же "Коммерсант" опубликовал новость, где говорится, что стало известно как будет выглядеть интерфейс для операций в Gram.

Через некоторое время они добавили: "Позднее стало известно, что в основу видео легли личные предположения одного из пользователей Telegram".

3. С возвращением!

После запрета мессенджера на просторах РФ некоторые политики и звезды шоу бизнеса отказались от использования Telegram. Но не смогли обходиться без него долгое время. Так ранее на просторы мессенджера вернулся экс-советник президента по вопросам интернета Герман Клименко — сразу после громкого увольнения с должности.

А Игорь Албин (бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга) продержался 9 месяцев. Именно столько прошло с момента запрета Telegram до его отставки.

Денис Четырбок - депутат ЗакСа тоже был очень терпелив. Продержался без своего канала целых 6 месяцев. Николай Панков также вернулся в Telegram спустя полгода.

Несколько дней назад ряды вернувшихся в семью Telegram пополнил Сергей Шнуров. Ранее он бросил свой канал, созданный в конце декабря 2017 года. Причина возвращения — регулярная блокировка его остросоциальных и политических стихотворений в Instagram-постах.

4. Telegram разрешил добавлять больше аккаунтов

Некоторые пользователи имеют несколько телеграм-аккаунтов. Кто-то по рабочим мотивам, кто-то делает бизнес в мессенджере. И если раньше нужно было постоянно проходить неудобную аутентификацию, то в версии 5.4 появилась возможность удобно переключаться между 3-мя аккаунтами.

А если у вас несколько SIM-карт, вам не придется постоянно перезаходить в профили, чтобы проверить новые сообщения. Тут вам помогут Push-уведомления. Если вы хотите немедленно перейти в этот аккаунт и прочитать или ответить на месседж, просто нажмите на уведомление. Переключиться без сообщения можно по клику на иконку своего изображения.

Обновленные приложения уже доступны для загрузки в Google Play и App Store.

5. Лимит текста в подписях к медиафайлам увеличен с 200 до 1024 символов

Такой формат открывает новые возможности. Почему? Раньше в Telegram можно было опубликовать только короткую заметку, которая объясняла изображение или видео. Теперь появилась возможность создавать новый формат публикаций и контента.

Функция пока доступна не во всех версиях Telegram.

6. В Telegram удалили 2,5 млн. подписчиков!

Не так давно затихли разговоры по поводу массового удаления подписчиков из Instagram. Эстафету принял Telegram. В ночь на 26 февраля владельцы каналов заметили, что количество их подписчиков “немного” сократилось. Что это было - очистка каналов от ботов, удаление неактивных аккаунтов или что-то еще,осталось загадкой. Руководство мессенджера никак не прокомментировало ситуацию.

А некоторые каналы потеряли до 16 000(!) подписчиков. Впечатляет, правда?

7. Viber пытается нажиться на своей аудитории

Мы в Телеграм Монстр считаем, что очень скоро Telegram пополнится еще несколькими тысячами активных пользователей. Почему? Один из крупных конкурентов мессенджера Viber допустил еще одну серьезную ошибку. Скорее всего, вы знаете, что такое чат-боты и почему они так важны для бизнеса. Каждый 2-й пользователь предпочитает отправить сообщение компании вместо личного звонка. Это проще и психологически комфортней. Поэтому большинство современных компаний создают автоматические каналы коммуникации на платформах по типу Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp, Viber и т.д.

Чат-бот - простое решение, которое помогает клиенту 24/7. В 2014 году компания Rakuten купила мессенджер Viber и решила максимально его монетизировать. Теперь владельцы бизнеса должны платить не только за отправку автоматических сообщений (а чат-боты позволяли обойти это ограничение и доставлять месседжи бесплатно),но и за использование чат-ботов.

Как стало известно, с первого апреля 2019-го Viber будет брать с операторов чат-ботов $4,5 тыс. в месяц за возможность отправлять пользователям до 500 тыс. сообщений.

За то, чтобы отправлять до 1 млн сообщений в месяц нужно будет заплатить $6,5 тыс. А ведь аудитория Viber - это миллиард человек по всему миру. Представляете, сколько новых пользователей появится в Telegram?

8. Теперь Telegram воспроизводит видео автоматически

Павел Дуров на своём официальном англоязычном канале опубликовал следующее сообщение: "С радостью анонсируем появление автоматически воспроизводимых видео в Telegram для iOS и Android. У него будут улучшенные настройки автоматической загрузки и поддержка нескольких учётных записей на всех мобильных платформах. Наслаждайтесь Telegram 5.4!".

По умолчанию видеозаписи воспроизводятся в режиме без звука. Но это всегда можно изменить в настройках.

9. Совсем скоро в Telegram появится управление голосом

Кроме того, Дуров у себя в твиттере пообещал внедрить поддержку VoiceOver в Telegram для iOS уже в марте.

VoiceOver — технология, встроенная в операционную систему от Apple. Используя её, пользователь может управлять компьютером, используя речь и клавиатуру. Это должно помочь людям со слабым зрением.

10. В Telegram легко зарабатывать!

Дуров выступает против рекламы и не планирует зарабатывать на ее продаже внутри месенджера. Поэтому официально Telegram не дает возможности бизнесу показывать свою рекламу. Но каждый пользователь видел рекламные посты на каналах. Если вы решите пропиарить свой бизнес на просторах Telegram, вам необходимо создать свой канал!

Не так давно совместными усилиями владельцев нескольких крупных каналов было проведено небольшое исследование.

Выяснилось, что самые популярные каналы в Telegram - информационно-развлекательные. Поэтому, если вы решили привлечь аудиторию в свой паблик, подумайте, что интересно вашим потенциальным клиентам и просто дайте это в максимально интересном формате.

Сделайте подборку каналов, которые уже собрали вашу целевую аудиторию и разместите рекламу там.

У каждого владельца канала есть свой прайс и условия. Такие правила работают и в других мессенджерах и социальных сетях. Но как правило, ценник на рекламу в Telegram выше. Все потому, что вовлечение аудитории тут лучше. Вашу рекламу увидит более 50% подписчиков. Поэтому перед тем, как покупать промопост, расспросите об условиях размещения. Узнайте, в какое время будет публикация, сколько она будет в закрепленных или через какой срок выйдет следующий пост. Важно помнить, что рекламных инструментов как, например, в Facebook в Telegram не будет. И это отличная возможность создавать свои Телеграм-каналы и продавать там рекламу или же делать тематические каналы в которых ненавязчиво рекламировать свой бизнес.

Еще больше актуальных новостей о том как заработать в Telegram мы публикуем на своем канале Телеграм Монстр. Поэтому не упустите возможность быть первым, кто узнает о новинках в мире социальных технологий.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!