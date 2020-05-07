Как сделать эскиз летательного аппарата для Red Bull Flugtag?

Знаменитый День полетов все ближе, а это значит, что участникам пора переходить к чертежу своего аппарата.

Дедлайн для подачи чертежа своего аппарата - 31 мая! Несмотря на огромное количество заявок, попасть в финал и выступить на Red Bull Flugtag смогут только самые креативные команды.

Итак, что нужно делать, чтобы создать действительно крутой летательный аппарат?

1. Вдохновляться и учиться на ошибках других

Если решился на участие в Red Bull Flugtag, то, скорее всего, следишь за соревнованиями уже не один год. Поэтому перед созданием собственного чертежа мы рекомендуем еще раз посмотреть видео с предыдущего Red Bull Flugtag в Украине или других Дней полетов во всем мире. Это поможет увидеть ошибки других и понять, как делать не нужно. Но смотреть на выступления других команд нужно глазами инженера-конструктора, а не зрителя.

2. Дать волю фантазии

Не бояться удивлять! Чем ярче и епатажнее будет летательный аппарат, тем больше шансов, что заявка пройдет этап отбора и окажется среди финалистов. Поэтому если давно мечталось воплотить в жизнь мысль о мотоцикле в виде осьминога, который к тому же летает, то именно сейчас пора переходить к реализации!

3. Почитать школьный учебник по физике

Эпатаж эпатажем, но не стоит забывать, что соревнования Red Bull Flugtag - это прежде всего День полетов. Поэтому насколько бы креативным и необычным не был летательный аппарат, он обязательно должен быть именно летательным. Нужно продумать каждую деталь, которая поможет ему улететь, и делать это важно уже на этапе чертежа.

4. Подумать о бюджете своего аппарата

Размышляя над созданием своего летательного аппарата, нужно не забывать, что Red Bull Flugtag - это история о веселье и драйве, а не о большом капиталовложении на строительство аппарата. Стоит заранее рассчитать бюджет и подбирать детали, не требующие существенного финансирования.

5. Доверять профессионалу

Когда идея летательного аппарата уже сформировалась в мыслях, остается сделать последний шаг - перенести задумку на бумагу. Чертеж должен быть максимально интересным и понятным. Поэтому если в команде есть кто-то, кто умеет работать с карандашом, лучше доверить эту часть делать ему или ей.

Прием чертежей летательных аппаратов для команд, зарегистрировавшихся на Red Bull Flugtag, продлится до 31 мая! После этого будут выбраны лучшие финалисты, которым посчастливится воплощать в реальность свои эскизы!

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