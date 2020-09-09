Apple намекнула на хит презентации 15 сентября: iPhone 12 придется подождать

Компания Apple объявила о том, что ее ежегодная презентация состоится 15 сентября, на которой, как ожидается, будут представлены новые гаджеты.

Так, в опубликованном на сайте компании объявлении написано: "Время летит". СМИ расценили это как намек на то, что Apple анонсирует новые смарт-часы, а не iPhone 12.

Известно, что компания готовится представить новые высококачественные и недорогие смарт-часы Apple Watch, переработанный планшет iPad Air с безрамочным экраном, смарт-динамик HomePod и накладные наушники, которые, как ожидается, будут выпущены в конце 2020 года.

В то же время, по данным отдельных СМИ, на презентации 15 сентября Apple покажет четыре новых iPhone: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Ежегодная презентация Apple состоится 15 сентября Фото: Apple

При этом еще в конце июля Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри сообщил, что Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone. Якобы новые модели будут презентованы "на несколько недель позже обычного", вероятно, в октябре.

Ожидается, что новые смартфоны Apple получат переработанный корпус, обновленные камеры и возможность работы в сетях 5G.

Ежегодная презентация состоится в Apple Park, но будет полностью виртуальной из-за пандемии коронавируса. Она будет транслироваться в прямом эфире на сайте Apple, в программе Apple TV и, возможно, на YouTube.

Обычно масштабное шоу новых продуктов Apple устраивает осенью в штаб-квартире в Купертино или другом месте Кремниевой долины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Apple готовит к выпуску дешевую версию iPhone 12: названа цена.

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