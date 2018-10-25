Такого еще не было: в SpaceX собрались установить новое уникальное достижение

Компания SpaceX планирует повторно запустить в космос одну и ту же ракету Falcon 9 в третий раз.

Об этом сообщила Ars Technica. Запуск может произойти в ноябре 2018 года.

Компания повторно использовала ракеты Falcon 9 уже 16 раз, но еще никогда не запускала один и тот же аппарат более чем два раза.

Как рассказал Ларс Хоффман, старший директор по продажам ракетной компании, последняя версия ракеты Falcon 9 с названием Block 5 специально оптимизирована для повторного использования.

"Мы запустили Falcon 9 более 60 раз. Мы приземлялись нашими первыми ступенями 30 раз и снова взлетали 16 раз. Собираемся запустить первую ступень третий раз, чтобы превратить доступ в космос в обыденность", - сказал Хоффман на мемориальном симпозиуме Вернера фон Брауна.

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SpaceX официально не подтвердила свои планы, но намерена повторно использовать ракету Falcon 9, чтобы запустить в космос несколько десятков небольших спутников для Spaceflight. Предварительная дата запуска этой ракеты - 19 ноября. Весьма вероятно, что именно этот запуск и станет третьим для Falcon 9 Block 5.

Falcon 9 Block 5 раз запустили 11 мая 2018. Тогда был успешно выведен на геопереходную орбиту первый бангладешский геостационарной спутник связи Bangabandhu-1. В августе ракета-носитель вывела на геостационарную орбиту индонезийский спутник связи. Тогда ее компоненты отправились в космос во второй раз.

По расчетам SpaceX, эту ракету можно использовать повторно до 100 раз, а первая ступень может использоваться 10 и более раз без обслуживания и восстановительного ремонта между полетами.

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