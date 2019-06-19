"Взрыв" Солнца: ученый оценил новый сценарий конца света

Супервспышки на Солнце могут вызвать выход из строя систем коммуникации, искусственных спутников Земли.

Но ни для человека, ни для человечества в целом они не являются серьезной угрозой. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий.

Вспышки на Солнце, иллюстрация UCL Astrophysics Group

Комментируя выводы, к которым пришли астрономы Колорадского университета в Боулдере (США) о том, что якобы Солнце может давать "супервспышки" на протяжении ближайших ста лет, ученый заметил: "К сожалению, подобная информация часто вбрасывается, и зачастую она имеет сенсационный, надуманный характер".

"Что известно точно? Что Солнце как звезда главной последовательности пятого класса светимости и такой массы ведет себя достаточно тихо. Оно не дает супервспышек, о которых здесь говорится", - сообщил он.

Астроном рассказал о том, что за последние 200 лет наблюдалось несколько мощных вспышек на Солнце. В частности, "так называемая кэррингтоновская вспышка 1 сентября 1859 года, когда вышли из строя первые примитивные системы связи, были сильные наводки". Серия мощных вспышек наблюдалась в 1989 и в 2003 годах, и все они сопровождались повреждение аппаратуры. "В 2003 году вышли из строя приблизительно 30 околоземных спутников. Была даже остановка АЭС", - сообщил он.

В то же время астроном подчеркнул: "Такие вспышки очень редки, они возникают приблизительно раз в 200 лет".

Он также рассказал о том, что известны порядка 20 научно подтвержденных солнечных циклов. По 11-летнему циклу "Солнце находится в минимуме активности, и еще год-два будет находиться в таком состоянии". Согласно вековому циклу, "до 2040-2050 года солнечная активность будет понижаться", - пообещал ученый.

Таким образом, "в ближайшие 20-30 лет ничего супермощного не следует ожидать, никаких супервспышек. Это просто реальный ход солнечной активности", - пояснил он.

Лозицкий рассказал о том, что максимальная вспышка, которая возможна на Солнце, составляет 10 в 26 степени Джоуля. Если такая вспышка произойдет, она не несет угрозы человеку, а также экосистеме Земли, в том числе озоновому слою. "Возможны сбои в работе радиоаппаратуры, телекоммуникационных систем", - сказал он.

Ученый также поделился предположением о том, почему озвучиваются подобные прогнозы. "Это попытка привлечь интерес к соответствующему направлению исследований и затем выбить финансирование для научных исследований".

Как писал OBOZREVATEL, в Колорадском университете в Боулдере (США) провели исследование 50 звезд солнечного типа. Примерно у половины из них наблюдались супервспышки. Ученые признали, что этой статистики недостаточно, чтобы делать выводы, и все же сделали вывод, что супервспышка на Солнце вполне вероятна на протяжении ближайших 100 лет.

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