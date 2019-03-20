Складывается пополам: в сеть слили видео необычного iPhone  

Дизайнер Антонио Де Роса разработал складной телефон iPhone, модель получила название X Fold. Гаджет складывается пополам, как книжка.

Ролик опубликован на YouTube-канале ConceptsiPhone. Телефон имеет два экрана, внешний, 6,6-дюймовый - Super Retina Amoled-дисплей с разрешением 2960x1440 пикселей и очень узкими рамками (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Внутренний экран имеет диагональ 8,3 дюйма и разрешение 2960x2880 пикселей. В нем нет "фирменного" козырька, но есть двойная камера на 10 и 8 мегапикселей.

Складной iPhone Скриншот

Складной iPhone Скриншот

Концептуальный смартфон имеет тройную основную камеру. По задумке дизайнера складывающийся iPhone может продаваться в оригинальной треугольной коробке.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый iPhone от компании Apple, который покажут осенью 2019 года, получит ряд инноваций. Смартфон будет иметь тройную основную камеру. Третий глазок камеры должен расширить поле обзора и улучшит качество фото при зуммировании.

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