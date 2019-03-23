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В США на пляже раскопали морское чудовище, живущее в норах. Видео

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В США на пляже Лонг-Бич, штат Вашингтон обнаружили необычное существо, которое зарылось в песок.

Об этом сообщает сообщество Seaside Aquarium в Facebook. Морские специалисты идентифицировали странную рыбу, как Тихоокеанский змеевидный угорь - Pacific Snake Eel.

"Когда получили фотографии животного на пляже, мы поняли, что это что-то особенное, "похороненное" в песке", – сказано в сообщении.

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Ихтиологи отметили, что рыба хоть и провела некоторое время без воды, но оказалась живой.

"Угорь оказался слишком вялый, чтобы вернуться в море, мы решили поместить его в отдельный аквариум. Есть некоторые повреждения его грудных плавников, которые, мы надеемся, заживут", – добавили ученые.

Тихоокеанский змеевидный угорь обитает в Мексиканском заливе, на тихоокеанском побережье Америки и в водах Галапагосских островов. Достигает длины 115 сантиметров и живет в норах.

Тихоокеанский змеевидный угорь

Тихоокеанский змеевидный угорь

Facebook

Тихоокеанский змеевидный угорь

Тихоокеанский змеевидный угорь

Facebook

Тихоокеанский змеевидный угорь

Тихоокеанский змеевидный угорь

Facebook

Тихоокеанский змеевидный угорь

Тихоокеанский змеевидный угорь

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму поймали экзотическую ядовитую рыбу.

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Место
США
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