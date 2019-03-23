В США на пляже раскопали морское чудовище, живущее в норах. Видео

В США на пляже Лонг-Бич, штат Вашингтон обнаружили необычное существо, которое зарылось в песок.

Об этом сообщает сообщество Seaside Aquarium в Facebook. Морские специалисты идентифицировали странную рыбу, как Тихоокеанский змеевидный угорь - Pacific Snake Eel.

"Когда получили фотографии животного на пляже, мы поняли, что это что-то особенное, "похороненное" в песке", – сказано в сообщении.

Ихтиологи отметили, что рыба хоть и провела некоторое время без воды, но оказалась живой.

"Угорь оказался слишком вялый, чтобы вернуться в море, мы решили поместить его в отдельный аквариум. Есть некоторые повреждения его грудных плавников, которые, мы надеемся, заживут", – добавили ученые.

Тихоокеанский змеевидный угорь обитает в Мексиканском заливе, на тихоокеанском побережье Америки и в водах Галапагосских островов. Достигает длины 115 сантиметров и живет в норах.

Тихоокеанский змеевидный угорь Facebook

Тихоокеанский змеевидный угорь Facebook

Тихоокеанский змеевидный угорь Facebook

Тихоокеанский змеевидный угорь Facebook

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