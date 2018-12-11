Угроза из космоса: украинцев предупредили о смертельной опасности

В ближайшие десятилетия человечество столкнется с новой смертельной опасностью из космоса. На околоземной орбите скопилось огромное количество космического мусора, который вскоре начнет падать на поверхность планеты.

Об этом рассказал в эфире ObozTV глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик. По его прогнозу, серьезные катастрофы возможны уже через 5-10 лет.

"Вокруг десятки тысяч обломков космических кораблей, обломков жизнедеятельности человека, выброшенного мусора, разбитые корабли, которые были ракетами Китая и США сбиты специально, чтобы показать, что они могут. Потом был запрет на использование ядерного оружия в космическом пространстве. Но все равно продолжается противостояние и продуцируется какой-то мусор", - рассказал эксперт.

По его словам, это реальная опасность: "На сегодняшний день множество орбит захламлены этим мусором. Есть орбиты захоронения, которые выше находятся, и есть орбиты, которые фактически надо вычищать. Они могут быть пригодны к запуску спутников, но на сегодняшний день они закрыты обломками кораблей, спутников и других небесных тел. Это большие куски человеческой деятельности на орбите, они являются проблемными".

Боровик напомнил, что в 2018 году Китай затопил в Тихом океане орбитальную станцию "Тяньгун-1".

"Затопили китайскую станцию в океане, но она спускалась на Землю непрогнозируемо. Только когда она начала приближаться к поверхности Земли, было понятно, где она упадет", - отметил он.

"Например, спутник утратил свою жизнедеятельность, его уже не поддерживают на орбите двигатели. Спутник потихоньку входит в атмосферу. Если это маленький спутник, то он сгорает в плотных слоях атмосферы, если большой – он полностью не сгорает и куски падают на землю. Еще 5-10 лет, и могут быть серьезные катастрофы на Земле... Большинство поверхности Земли занимают океаны и вода, поэтому большинство падает не на поверхность Земли, а на поверхность морей, океанов и так далее. Но завтра-послезавтра никто не гарантирует, что это не упадет на голову обывателям", - заключил эксперт.

espreso.tv

Как сообщал ObozTV, ранее глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик рассказал, кто является главным конкурентом Украины в освоении космоса.

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