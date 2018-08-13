Ученые раскрыли тайну исчезновения древней цивилизации

Ученые Квинслендского университета в Австралии пришли к выводу, что цивилизация рапануйцев на острове Пасхи исчезла не из-за войны и истощения ресурсов, как это считалось ранее.

Эксперты, релиз которых представлен на Phys.org, отмечают, что племена, населявшие остров, были чрезвычайно воинственны. Но они вынуждены были сотрудничать между собой, поддерживая существование своей уникальной культуры.

Остров Пасхи начали заселять люди из Восточной Полинезии около 900 лет назад. И в течение нескольких веков население острова возросло до 10 тысяч человек. Между 1250 г. и 1500 г. были воздвигнуты известные на весь мир каменные статуи в виде человеческих голов на верхней части туловища моаи. По мнению ученых, у рапануйцев была сложная общественно-политическая структура, которая исчезла из-за колонизации европейцами в XVIII веке.

Ученые провели химические анализы нескольких десятков древних артефактов с каменоломен на склоне вулкана Рано-Рараку на острове. В ходе раскопок были обнаружены древние молотки и рубила, изготовленные из местных базальтовых пород особого типа - маеа токи. Инструменты были реконструированы для того, чтоб понять способ их применения, что позволило определить детали коммуникации между мастерами и скульпторами.

Один из авторов исследования Дейл Симпсон отмечает, что материал для изготовления большинства орудий труда доставлялся из одного комплекса каменоломен. А это означало, что живущие на острове племена были вынуждены сотрудничать друг с другом, несмотря на воинственность. В то же время, специалисты не исключают, что одни племена могли принуждать других работать сообща.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа датских археологов отыскала уникальные исторические захоронения коренного народа Карибских островов, благодаря которым сделала вывод, что население вымерло не из-за колонизации европейцами.