Тренажер Гагарина постигла трагическая участь

Легендарную барокамеру, в которой тренировался первый космонавт планеты Юрий Гагарин, злоумышленники украли и сдали на металлолом.

Сурдобарокамера СБК-48, в которой предположительно тренировался Гагарин, находилась на одной из охраняемых стоянок Москвы. Она должна была стать одним из экспонатов Музея космонавтики, сообщил сайт "РИА Нововсти".

Предположительно преступники украли барокамеру в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля 2018 года. Они сдали ее на металлолом и от СБК-48 мало что осталось.

Музей космонавтики РФ

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